Amici Speciali, grave lutto per Enrico Nigiotti: il triste annuncio

Amici Speciali, l’ex concorrente Enrico Nigiotti ha subito un grave lutto: ad annunciarlo è stato il diretto interessato su Instagram, le tristi parole.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, Enrico Nigiotti ha cavalcato l’onda del successo. Nonostante il suo percorso all’interno della scuola di Canale 5 sia terminato in modo piuttosto ‘insolito’, il cantautore toscano ha saputo conquistarsi ugualmente il favore del pubblico. Non è un caso, infatti, se da circa due anni, l’ex cantante del talent di Maria De Filippi è uno dei punti fermi del palco di Sanremo. Dapprima con ‘Nonno Hollywood’ e poi con ‘Baciami Adesso’, Enrico ha cavalcato la cresta dell’onda. È proprio per questo motivo che, in prossimità di Amici Speciali, il nuovo format pensato ad hoc dalla De Filippi per alcuni concorrenti delle passate edizioni del talent, si credeva che il bel Nigiotti ne fosse uno dei partecipanti. Invece, non è affatto così. A chiarire il motivo della sua assenza è stato il diretto interessato. Che, sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, ha condiviso un’Instagram Stories abbastanza esplicativa. ‘Sono stato io a non voler partecipare’, scrive Enrico. Ma ecco cosa è successo.

Enrico Nigiotti, grave lutto: ecco perché non parteciperà ad Amici Speciali

Seppure non sia stata ancora confermata la data con esattezza, tra pochissime settimane, dovrebbe iniziare Amici Speciali, il nuovo programma che Maria De Filippi ha pensato per alcuni dei concorrenti del medesimo reality negli anni scorsi. I suoi protagonisti, come raccontato in un nostro recente articoli, rappresentano l’eccellenza della danza e del canto. Ed è per questo motivo, quindi, che si credeva che anche Enrico Nigiotti ve ne facesse parte. Ma non è affatto così. Ecco, ma perché? Stando a quanto si evince dalle ultime parole scritte del cantautore toscano su Instagram, sembrerebbe che in questi ultimi giorni sia stato detto di tutto e di più. Perciò, con l’intenzione di mettere a tacere queste cose, l’ex fidanzato di Elena D’Amario ha raccontato tutta la verità. Ecco di che cosa parliamo:

‘Ho un bellissimo rapporto con Maria, sono stato io a non voler partecipare’, scrive Enrico Nigiotti dopo aver specificato che, sulla sua assenza ad Amici Speciali, se ne sia detto di ogni. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’Instagram Stories riproposta in alto, il cantautore francese ha anche specificato perché ha deciso di non prendere parte al talent che, a breve, deve partire su Canale 5. ‘ Ho perso una persona importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv’, specifica Enrico. Concludendo che, al momento, non ha affatto lo spirito adatto per concorrere ad una gara.

