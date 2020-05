Anche Federica Nargi è in piena mania da Tik Tok: l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso con i suoi followers un balletto davvero da urlo.

In quarantena, si sa, sono tantissime le cose da fare. E lo sa bene Federica Nargi. Che, oltre a dedicare la maggior parte del suo tempo alle sue due figlie e al suo compagno Alessandro Matri, pochissime ore fa, ha ‘sperimentato’ un nuovo modo per far trascorrere il tempo. Di che cosa parliamo? Semplice: di Tik Tok! Come raccontato in diversi nostri articoli, sono tantissimi i Vip che l’hanno già utilizzato. A partire, quindi, da Emma Marrone. Fino a Cecilia Rodriguez ed Anna Tatangelo. Qualche ora fa, come dicevamo, si è aggiunta anche l’ex velina di Striscia la Notizia. Che, per inaugurare alla grande il suo approdo sull’applicazione cinese, ha condiviso un video davvero unico. Federica si esibisce in un balletto davvero imperdibile con delle movenze davvero da urlo. Siete proprio curiosi di vederla? Vi accontentiamo immediatamente.

Federica Nargi, Tik Tok imperdibile: movenze da urlo!

Anche Federica Nargi è approdata su Tik Tok. E, credeteci, lo ha fatto nei migliori dei modi. Qualche ora fa, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere con tutti i suoi numerosi ed accaniti sostenitori di Instagram il primo video che ha fatto sull’applicazione cinese. Risultato? Beh, un balletto davvero imperdibile. Sulle note di una canzone di Britney Spears, la giovane e bellissima compagna di Alessandro Matri ha eseguito un’esibizione più che da urlo. Così come lo sono, tra l’altro, anche le sue movenze. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ve l’avevamo detto che la performance era davvero pazzesca! Ed, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario. In questo breve video social, Federica Nargi è stupenda come sempre e, soprattutto, ha delle movenze da urlo. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Ma, in un batter baleno, sono giunti numerosi commenti che lo hanno testimoniato.

Questi ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. Ma sono stati davvero numerose le persone che, in un batter baleno, hanno voluto esprimere tutto il loro consenso per questa esibizione da urlo.