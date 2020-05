L’ex velina di Striscia la Notizia Maddalena Corvaglia è stata colpita da un grave lutto: il saluto commovente sul suo canale social.

Insieme ad Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia è stata una delle veline di Striscia la Notizia che più ha riscosso successo in tutti questi anni. Bellissima e simpaticissima, la pugliese continua ad detenere un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram. Sul suo canale social ufficiale che conta, pensate, più di un milioni di followers, l’ex velina è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter condividere tutto quanto le succede. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di dare un triste annuncio a tutti i suoi sostenitori. Come scritto dalla diretta interessata nel posto in questione, infatti, Maddalena è stata colpita da un grave lutto. Ma cerchiamo di capirne di più. E, soprattutto, cosa le è successo.

Maddalena Corvaglia, grave lutto: il saluto su Instagram

Sul suo canale social ufficiale, Maddalena Corvaglia non perde mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi sostenitori. Spesso e volentieri, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia li ha resi partecipi dei suoi pazzeschi allenamenti. Oppure, vi ha condiviso delle foto davvero incredibili che, data la sua smisurata bellezza, hanno suscitato l’immediato interesse dei suoi followers. La stessa ed identica cosa è accaduto qualche ora fa. Quando, tramite un post davvero emozionante, la Corvaglia ha reso partecipi i suoi ‘seguaci’ di un lutto di cui è stata la protagonista. Tramite una serie di immagini e della parole davvero da brividi, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto concedere un ultimo saluto al suo cane.

Riprendendo, infatti, alcune frasi del film ‘Io e Marley’, Maddalena Corvaglia ha salutato il suo cane Saphi. Non sappiamo, ovviamente, per quale motivo il fedele compagno dell’ex velina di Striscia la Notizia sia venuto a mancare. Se si tratta di vecchiaia o di qualsiasi altra cosa. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle splendide parole che gli ha dedicato, sembra propri che tra i due ci fosse un rapporto davvero speciale. ‘Ciao Saphi! Ovunque tu sia adesso amore mio, stai attenta ai carlini’, scrive la bellissima pugliese per salutare il suo cane.

L’amicizia con Elisabetta Canalis

Si sono conosciuti sui banconi di Striscia la Notizia e, da lì, hanno creato un rapporto davvero unico. Nonostante in due parti diverse del mondo, tra le due ex veline è sempre corso un ottimo rapporto fino a poco tempo fa. Quando, inaspettatamente ed improvvisamente, hanno deciso di interrompere la loro amicizia. Che, stando ad alcune dichiarazione della sarda in una recente intervista al settimanale Grazia, non sembra affatto volersi ricucire.