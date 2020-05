Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, l’annuncio a sorpresa di uno degli ospiti di Barbara D’Urso: diventerà nonno, ecco di chi si tratta.

La puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda mercoledì 6 Maggio, ammettiamolo, è stata ancora di più indimenticabile e, soprattutto, imperdibile. Non soltanto, come è al suo solito fare, Barbara D’Urso ha continuato a raccontare dettagliatamente ciò che accaduto nelle ultime ore nel nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus, ma ha anche permesso ad uno dei suoi ospiti di dare uno splendido annuncio a sorpresa. In collegamento dalla sua abitazione, infatti, l’ospite in questione ha detto in diretta televisiva di stare per diventare nonno. Insomma, una notizia davvero fantastica. Non soltanto per la padrona di casa che, appena venuta a sapere di ogni minimo dettaglio, non ha affatto nascosto la sua emozione, ma anche per il diretto interessato. Infatti, subito dopo aver reso nota questa splendida notizia, l’uomo è scoppiato in lacrime. Ma di chi parliamo? Scopriamolo da vicino.

Pomeriggio Cinque, splendido annuncio a sorpresa: il momento emozionante

In diretta a Pomeriggio Cinque, nel corso della puntata di mercoledì 6 Maggio, Giucas Casella ha dato uno splendido annuncio alla padrona di casa, ma anche a tutti i suoi fans. ‘È vero che stai per diventare nonno’, gli ha chiesto Barbara D’Urso appena aperto il collegamento con lui. Immediata è stata la reazione dell’illusionista. Che, dopo aver ringraziato la conduttrice campana per essergli stata vicino in un momento difficile della sua vita, ha dichiarato che è proprio così. ‘È vero, è verissimo: divento nonno’, ha detto il buon Casella. Una notizia davvero splendida, quindi, soprattutto in un periodo così drammatica per lui e per tutti noi. Ed è per questo motivo che l’illusionista più famoso in Italia non ha potuto fare a meno di trattenere la sua emozione.

‘Ti posso chiedere quando lo diventerai’, ha detto Barbara a Giucas Casella. ‘A fine Luglio o ai primi di Agosto’, ha risposto l’illusionista. Non nascondendo affatto la sua emozione in diretta televisiva.