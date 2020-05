Uomini e Donne, qualche ora fa, sono spuntati nuovo indizi su chi potrebbe essere L’Alchimista, il giovane e mascherato corteggiatore di Giovanna Abate.

È, senza alcun dubbio, una delle domande che tutti noi, da quando è iniziato nuovamente Uomini e Donne, ci siamo fatti: chi è L’Alchimista? Per chi non lo sapesse, questo è il nickname che il giovane corteggiatore di Giovanna Abate si è dato per chattare e parlare con lei quando, a causa dell’emergenza Coronavirus, il dating show è andata in onda con una nuova formula del tutto nuova. I due giovani ragazzi, infatti, si sono scritti per circa qualche settimana. Fino a quando, ripresa la versione classica del programma, hanno avuto la possibilità di vedersi dal vivo. È proprio in questa occasione, però, che la tronista romana è stata colta da un vero e proprio colpo di scena. Perché sia al loro primo incontro che in studio, il suo corteggiatore ha scelto di non mostrarsi in viso. E, quindi, di indossare una maschera. Ecco, ma chi si nasconde dietro a tutto questo? In questi giorni se n’è parlato parecchio, ma pochissime ore fa, sono spuntati nuovissimi indizi. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, spuntano nuovi indizi su L’Alchimista: chi potrebbe essere

Si è detto, infatti, che L’Alchimista potesse essere Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island ed attuale corteggiatore di Giovanna Abate, o anche Manuel Galiano, ex fidanzato di Giulia Cavaglià, eppure qualche ora fa sono spuntati nuovi indizi su chi potrebbe celarsi dietro l’identità di questo ‘misterioso’ personaggio. A ‘mettere la pulce nell’orecchio’ è stato Amedeo Venza. Che, tramite un’Instagram Stories, ha fatto un elenco di alcuni elementi che farebbero realmente pensare che L’Alchimista potrebbe essere proprio lui. Di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non sia affatto un personaggio sconosciuto al dating show di Maria De Filippi. E che, tra l’altro, dopo la sua partecipazione, ha riscosso un successo davvero spropositato. Lo avete indovinato? Tranquilli, ecco di chi parliamo:

Ebbene si. Stando a questi indizi di Amedeo Venza sembrerebbe che L’Alchimista potrebbe essere proprio lui. Che ne pensate?

Ve lo ricordate con Angela Nasti?

Ha preso parte all’edizione scorsa di Uomini e Donne, Alessio Campoli. Come corteggiatore di Angela Nasti, il giovane romano si è ampiamente fatto apprezzare per la sua spontaneità e simpatia. È stato proprio per questo motivo che, naufragata la storia d’amore con l’ex tronista napoletana, in tantissimi hanno chiesto che Campoli fosse nuovamente nel programma. Saranno stati accontentati? Staremo a vedere!