Uomini e Donne, anticipazione bomba: in studio una proposta di matrimonio a sorpresa; ecco cosa vedremo nella puntata di domani.

Domani, alle ore 14 e 45, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è tornata nella sua versione classica in studio, a partire da lunedì 4 maggio. Le vicende delle protagonista Gemma Galgani e Giovanna Abate si fanno sempre più interessanti, ma, nella puntata di domani, ci sarà un’altra coppia ad attirare l’attenzione di tutti. Si, perché come si vede dal video di anticipazioni postato su Witty, nella puntata di domani torneranno in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due ex protagonisti del Trono Over stanno vivendo ormai una storia d’amore che procede a gonfie vele: dal loro amore è nata anche una splendida bambina, la piccola Bianca. Sossio, reduce dall’esperienza al GF Vip, è più innamorato che mai della sua Ursula, che ha deciso di sposare! E dopo la proposta fatta nella Casa, l’ex cavaliere ci teneva al fatto che la vera proposta di matrimonio, quella ufficiale, avvenisse proprio nello studio dove il loro amore è nato. Ed è così che, domani, assisteremo alla romanticissima scena. Sotto gli occhi di un ospite speciale, in collegamento. Ecco cosa accadrà.

Uomini e Donne, anticipazione bomba: in studio la proposta di matrimonio di Sossio a Ursula

“Sono molto emozionato. Sono due anni che vivo una favola d’amore bellissima insieme a te.” Queste sono solo alcune delle parole che Sossio Aruta rivolgerà alla sua Ursula, nella puntata di domani di Uomini e Donne. Come era stato già annunciato dall’ex cavaliere del Trono Over, la vera proposta di matrimonio sarebbe dovuta avvenire proprio nello studio del programma che gli ha permesso di conoscere la sua Ursula. E così è stato: non appena è stato possibile, Maria ha invitato la coppia e, come promesso, al lieto evento ha partecipato anche Alfonso Signorini. Il conduttore ha conosciuto bene Sossio negli ultimi mesi, per via della partecipazione all’ultima edizione del GF Vip. Signorini sarà presente in puntata attraverso un collegamento. Ecco uno screen tratto dal video di anticipazioni postato su Witty Tv:

Una puntata davvero imperdibile, quella in onda domani 8 maggio: oltre alla proposta di Sossio, Giovanna scoprirà finalmente la vera identità dell’Alchimista (e la sua reazione sarà davvero incredibile!) e Gemma conoscerà un altro dei suoi corteggiatori virtuali, conosciuti tramite chat, Cuore di Poeta. Insomma, tutto fa pensare che ne vedremo delle belle! Appuntamento a domani, ore 14.45 su Canale 5.