Uomini e Donne, Giovanna Abate dopo tanto mistero finalmente scopre l’identità dell’alchimista: la sua reazione sorprende davvero tutti, il video

Giovanna Abate è senza ombra di dubbio tra le grandi protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne, che sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo con le sue questioni amorose. La ragazza ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatrice di Giulio Raselli, che il giorno della scelta gli preferì l’altra corteggiatrice Giulia D’Urso. Le due ragazze dimostrarono durante il percorso di essere agli antipodi e di avere due caratteri molto forti, oltre che essere molto belle. Nel corso delle puntate il rapporto tra Raselli e la Abate fu sempre molto discusso, con tantissimi alti e bassi, che alla fine influirono sulla scelta del ragazzo che attualmente è felicemente fidanzato con la D’Urso. Giovanna qualche settimana più tardi fu invitata da Maria De Filippi a sedersi sulla poltrona rossa, per iniziare un nuovo percorso, stavolta come corteggiatrice però. Il suo percorso è iniziato un po in sordina, tra vecchie e nuove conoscenze, che hanno calcato il parterre di Uomini e Donne. Attualmente le cose per la ragazza però si fanno interessanti.

Uomini e Donne, Giovanna Abate scopre chi è l’alchimista: la sua reazione

Giovanna Abate si è ritrovata a dover fare i conti con il Coronavirus, non appena iniziato il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Tutte le sue conoscenze si sono quindi bruscamente interrotte sul nascere. Cosa che l’ha particolarmente fatta rattristire, come dimostrato anche con l’inizio della versione ‘social’. Proprio durante questa sessione, la sua attenzione è stata catturata da un personaggio molto poliedrico e misterioso, l’alchimista. Sono ormai settimane che l’uomo invia all’Abate piccoli indovinelli e regali per farle capire qualcosa in più sul suo carattere e farla magari innamorare. Fino ad oggi l’identità dell’alchimista è rimasta sconosciuta e se prima nella versione social potevamo conoscerlo solamente attraverso le sue email e i suoi regali, ma adesso qualcosa sta cambiando.

I protagonisti stanno tornando nello studio di Uomini e Donne e l’alchimista ha sceso le scale incappucciato, con una maschera e la voce distorta. Nel corso delle puntate Giovanna e l’uomo di sono incontrati, senza però riuscire a svelare l’identità dell’ignoto. Domani però la verità verrà a galla e possiamo darvi già qualche anticipazione. Sappiamo dirvi, attraverso un video di Witty tv, che la Abate resterà molto sorpresa dalla sua vera identità, che sarà svelata domani.Chissà a cosa sarà dovuto tanto stupore. Per vedere il video potete cliccare QUI.