Amici Speciali, svelata la giuria: quel ‘dettaglio’ non passa inosservato

Qualche ora fa, è stata svelata la giuria di Amici Speciali, ma il web non ha potuto fare a meno di notare un ‘dettaglio’: ecco di che cosa parliamo.

Manca sempre meno: da venerdì 15 Maggio, come raccontato in un nostro recente articolo, si da inizio ad una nuova e magica avventura. Dopo l’esperienza della versione ‘celebrities’, Maria De Filippi ha studiato anche un’altra formula del suo noto e seguitissimo talent: Amici Speciali. La gara, prevista tra ex concorrenti delle passate edizioni, si disputerà per circa quattro settimana ed avrà, come già ampiamente spiegato, una giuria davvero fenomenale. A discutere e ad esprimere le loro opinioni su tutte le esibizioni di ciascun concorrente in gioco saranno Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti. Insomma, dei giurati davvero ‘speciali’, occorre ammetterlo. Eppure, il web non ha potuto fare a meno di notare, appena annunciati i nomi dei quattro che siederanno sulle poltroncine rosse, un dettaglio. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Amici Speciali, tutti i nomi della giuria e il ‘dettaglio’ che non è sfuggito ai fan

Tramite un breve video caricato sul profilo social ufficiale del programma di Canale 5, tutti i fan del talent sono venuti a sapere chi sarà la giuria che, da venerdì 15 Maggio, commenterà le esibizione di ciascun concorrente di Amici Speciali. Seppure i nomi del cast siano più che stellari e fenomenali, alcuni utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare un particolare ‘dettaglio’. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Da come si può chiaramente vedere dai commenti riproposti in alto, sembrerebbe che non sia affatto passata inosservata l’assenza di Vanessa Incontrada. Perché ci fa così strano? Semplice! Era stata la stessa attrice nonché giurata della diciannovesima edizione del medesimo talent ad aver annunciato la sua presenza in giuria per la versione ‘speciale’. Cosa sarà successo, quindi? Al momento, infatti, non sappiamo nulla al riguardo. Non sappiamo, infatti, se la Incontrada sarà ugualmente nel programma con un ruolo completamente diverso o tanto altro ancora. Anche perché, seppure manca pochissimo, soltanto in questi giorni si sta scoprendo qualche cosa in più del talent. Non ci resta che aspettare, quindi! In fondo, non manca poi così tanto.

La reazione di Vanessa Incontrada

Seppure la sua assenza nella giuria di Amici Speciali non sia affatto passato inosservata, al momento, Vanessa Incontrada ha preferito non proferire alcuna parola. Quindi, come dicevamo precedentemente, non sappiamo se realmente l’attrice non figurerà proprio nel programma o, magari, in un’altra veste. Cosa ne pensate voi?