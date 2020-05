Coronavirus, la previsione del virologo Giorgio Palù preoccupa: “Potrebbe tornare dopo l’estate in modo più violento”, ecco le parole del noto medico veneto nel dettaglio.

L’emergenza Coronavirus in Italia continua, anche se in questo momento il nostro Paese è entrato nella fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Dal 4 maggio molte attività sono state riaperte e oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro, esponendosi vhiaramente al rischio di una nuova risalita della curva dei contagi. Gli esperti, insieme al Governo, continuano a fare appello al senso di responsabilità dei cittadini, affinché soprattutto in questa fase vengano rispettate tutte le norme di sicurezza utili a combattere la pandemia, come il mantenimento delle distanze e l’uso di guanti e mascherine. Intanto, in Italia sono partiti i test sierologici su un campione di 150mila persone e continua incessantemente il lavoro di medici e virologi che studiano l’andamento del virus per cercare di contrastarlo. Una delle domande che molti si pongono è se il Covid-19 possa sparire con l’arrivo dell’estate, e soprattutto se potrà ritornare con l’arrivo del nuovo freddo. A questo proposito, la previsione del virologo Giorgio Palù è piuttosto preoccupante: ecco le sue parole.

Coronavirus, il virologo Giorgio Palù avverte: “C’è il rischio che torni dopo l’estate con maggiore violenza”, ecco le sue parole

Il dottor Giorgio Palù, docente emerito di Microbiologia all’Università di Padova e professore associato di Neuroscienze alla Temple University di Philadelphia, ha rilasciato un’intervista al Messaggero, facendo alcune dichiarazioni sulla situazione attuale dell’Italia, ma alcune previsioni in merito al possibile comportamento del virus nel prossimo futuro. Secondo Palù, ci sono fondamentalmente due possibilità: la prima è che il Covid-19 si comporti come accadde nel 2002 con la Sars, o successivamente con la Mers, ovvero che sparisca e si estingua con l’arrivo dell’estate senza dare più traccia; la seconda, decisamente meno positiva, è che il virus si attenui durante l’estate e ritorni dopo con maggiore violenza. Il dottor Palù ritiene che quest’ultima sia l’ipotesi più accreditata: “La previsione è che il Coronavirus possa fare come l’epidemia di Spagnola degli inizi del ‘900, che prima è esplosa, poi si è attenuata durante l’estate, ed è tornata con forza ancora maggiore”.

Le parole del virologo sono decisamente preoccupanti e prospettano un quadro davvero difficile. Palù ha parlato anche della riapertura avvenuta nella Fase 2, dicendo che è chiaramente un cosa rischiosa, in particolare al Nord: “Sulla base dei primi studi sierologici, prevediamo che gran parte della popolazione sia esposta al virus come a inizio epidemia”.