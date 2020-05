Coronavirus, cosa accade a teatri, cinema, musei e discoteche: cosa si può fare e non nella Fase Due

Cosa accade a teatri, musei, cinema e discoteche durante la Fase Due del contenimento del Coronavirus? Ecco tutti i dettagli.

Una delle tante regole da rispettare in questa Fase Due del contenimento del Coronavirus è: evitare assembramenti. Oltre che, quindi, mantenere il distanziamento social ed indossare mascherine e guanti, è obbligatorio evitare luoghi affollati ed, ovviamente, creare folla, una ressa di persona. A tal proposito, quindi, cosa accadrà nei teatri, musei, cinema e discoteche? Stando a quanto si evince dal Corriere.it, sembrerebbe che il Comitato Tecnico-Scientifico abbia proposto un piano di lavoro al Governo che prevede ovviamente tutto quello che si può fare o non in questi luoghi. Ecco tutti i dettagli.

Fase Due Coronavirus, cosa si può fare e non nei teatri, musei, discoteche e cinema

Ecco di seguito tutte le regole e i divieti che, stando a quanto si evince dal Corriere.it, il Comitato Tecnico-Scientifico ha proposto al Governo in merito a teatri, musei, discoteche e cinema durante la Fase Due del contenimento del Coronavirus.

MUSEI: è assolutamente vietato fare lunghe file all’ingresso; tutto il percorso sarà a senso unico ed, ovviamente, segnato con un’apposita segnaletica; ogni visitatore, così come il personale del museo, deve indossare la mascherina; no pagamento in contanti, bensì prenotazione dei biglietti online; presenza di dispenser disinfettante in tutta la sala; vietato utilizzare videoguide o schermi touch da cui leggere la descrizione del quadro;

CINEMA, TEATRO E CONCERTI: in questi posti, così come nei musei, vi si può accedere soltanto tramite prenotazione online; i posti a sedere sono tutti preassegnati e, quindi, non vi saranno più spettatori che sono costretti a restare in piedi; rispetto del distanziamento sociale; utilizzo da parte del personale e del pubblico di mascherine e guanti;

DISCOTECHE: sono assolutamente vietate. In questi luoghi, così come anche nei locali all’aperto destinate alle feste ecc, è praticamente impossibile mantenere la distanza di sicurezza.

Insomma, tutte queste sopraelencate sono delle disposizioni che sembrerebbe che il Comitato Tecnico-Scientifico abbia proposto al Governo per la riapertura di musei (prevista per il 18 Maggio), teatri, cinema e discoteche.