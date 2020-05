In questo ultimo scatto su Instagram, Ilary Blasi si è immortalata completamente acqua e sapone: il suo viso al naturale conquista un boom di likes.

È una delle conduttrici televisivi più apprezzate e seguite, Ilary Blasi. Non soltanto per la sua immensa bravura, sia chiaro, ma anche per la sua smisurata bellezza. In ciascun programma di cui lei è stata la colonna portante, la giovane moglie di Francesco Totti ha mostrato ampiamente il suo fascino, ma soprattutto la sua eleganza e raffinatezza. Ma non solo sul piccolo schermo ce ne ha dato ampia prova, ovviamente. Anche su Instagram, infatti, la Blasi non scherza affatto. Seppure iscrittasi da poco meno di un anno, la bellissima romana ha recuperato tutto il tempo perso. Non è un caso, infatti, se, spesso e volentieri, si diletta ad interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, con un sole che illuminava il suo viso, la conduttrice si è mostrata ‘disperata’ per la sua ricrescita. Ma lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Sapete perché? Semplice: Ilary si è mostrata in uno scatto acqua e sapone. E, vi assicuriamo, è davvero fantastica. Ma siete curiosi di vederla? Vi accontentiamo subito!

Ilary Blasi acqua e sapone su Instagram: boom di likes

È sempre molto attiva su Instagram, Ilary Blasi. Spesso e volentieri, infatti, la conduttrice televisiva condivide degli scatti fotografici davvero immensi. Pensate, l’ultimo risale a qualche ora fa. E, così come tutti gli altri, anche quest’ultimo ha ricevuto una vera e propria pioggia di complimenti e di likes. In effetti, la bellezza della romana acqua e sapone è davvero stratosferica. Ed è per questo motivo che non poteva affatto passare inosservata. Bando alle ciance, però. Guardare per credere:

Insomma, ve l’avevamo detto che Ilary Blasi era davvero stupenda in suddetta foto, no? E, in effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Seppure con gli occhi leggermente truccati con del mascara, o perlomeno è questo che traspare, il viso della bellissima conduttrice romana è completamente naturale. Insomma, la moglie di Totti si è mostrata come mamma l’ha fatta. E dobbiamo ammettere che la prova è stata superata alla grande. In un batter baleno, infatti, lo scatto in questione è stato completamente subissato di commenti più che positivi e di likes.

Ovviamente, non potevamo riportarvelo tutti. Anche perché, vi assicuriamo, ne sono davvero tantissimo. E, pensate, tutti sottolineano la sua smisurata bellezza.

L’amore per gli animali

Una cosa è certa: Ilary ama gli animali. Non soltanto qualche mese fa la conduttrice televisiva ha aggiunto alla sua famiglia Donna Paola, un gatto che, da come raccontato da Francesco Totti, ha provocato dei ‘problemi’ di coppia, ma pochissimi giorni fa ha annunciato l’arrivo di una tenerissima capretta.