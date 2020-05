La moglie di Maurizio Crozza è Carla Signoris: il nome non vi dice nulla? E se vi dicessimo “Alla Ricerca di Nemo”?

Questa sera torna in televisione Maurizio Crozza con la replica del suo programma Fratelli di Crozza, in attesa di tornare live. Infatti, date le predisposizioni del Governo, a breve molti programmi televisivi potranno ripartire, ma con tutte le attenzioni del caso come è successo, ad esempio per Uomini e Donne. Maurizio Crozza, comico genovese, sul canale Nove ogni venerdì ha sempre proposto il suo programma di intrattenimento comico in cui, grazie ad una vena molto divertente, ha sempre potuto affrontare svariati argomenti di attualità. Ma se come si suol dire dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, nel caso di Crozza, accanto a lui c’è la moglie. Carla Signoris.

Chi è la moglie di Maurizio Crozza?

Due comici uniti in un amore forte e duraturo. Così si potrebbero definire Maurizio Crozza e Carla Signoris, ma per chi non conoscesse la sua compagna di vita vi aiutiamo subito. Avete presente la voce dello smemorato pesciolino Dory nel cartone Alla Ricerca di Nemo? Bene. È Carla Signoris. Chiaramente non la conosciamo solo come doppiatrice. È infatti una attrice molto famosa.

Carla Signoris: chi è, carriera e vita privata

Dopo aver studiato al liceo si è iscritta alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e nel 1980 debutta a teatro e piano piano anche televisione. Sebbene il palcoscenico sia la sua più grande fonte di gioia, nel 1992 la vediamo nel programma Avanzi con la compagnia dei Broncoviz. Un gruppo di comici tra cui anche Maurizio Crozza. Nel 1994 lavora con Serena Dandini e Corrado Guzzanti salvo poi fermarsi e tornare in tv solo nel 2002 con Gene Gnocchi a Quelli Che Il Calcio. Conduce poi Colorado Café nel 2005 e ovviamente ha iniziato a collaborare anche al programma Crozza Italia del marito. Artista poliedrica Carla Signoris ha anche tenuto per quattro anni una rubrica sul mensile Velvet di Repubblica intitolata “Ho sposato un deficiente”. Insomma, Carla sembra essere proprio la compagna giusta per un personaggio poliedrico e spumeggiante come Maurizio Crozza.

Onestamente, non vediamo l’ora di vederlo tornare live e sentire anche la sua versione comica di tutto quello che sta accadendo nel mondo perché alla fine ci salverà sempre una risata!