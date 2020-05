Oms: “Come il vaiolo, il Covid-19 ci dà l’opportunità di costruire un mondo più sano, sicuro e giusto”, le parole del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Era l’8 maggio 1080 quando fu eradicato il vaiolo. E oggi, in occasione del 40 esimo anniversario di questa data fondamentale per il mondo, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha celebrato questo giorno. Come sottolineato sul sito dell’Oms, la lotta contro il vaiolo e, soprattutto, la vittoria dell’uomo su di esso offrono spunti e informazioni preziose per affrontare il nuovo nemico comune, il Covid-19, o eventuali epidemie future. E proprio oggi, nel punto stampa da Ginevra, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato come l’esperienza passata col vaiolo sia simile a quella che il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Oms in occasione del 40esimo anniversario dell’eradicazione del vaiolo: “Opportunità per cambiare la traiettoria della sanità mondiale”

Era il 9 dicembre 1979 quando, dopo due anni in cui non si registrarono casi, i membri della Commissione globale per la certificazione del vaiolo poterono dichiarare la malattia “sradicata dal mondo”. Una notizia che diventò ufficiale solo il 8 maggio del 1980: l’annuncio avvenne durante la 33esima Assemblea mondiale della Sanità. Oggi, 8 maggio 2020, sono passati esattamente 40 anni da quella data così importante. Che, mai come in questo periodo, infonde speranza nel mondo. Oggi, nel punto stampa tenutosi a Ginevra, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: “Come il vaiolo, il Covid-19 ci sta dando un’opportunità non solo di combattere una singola malattia, ma anche di cambiare la traiettoria della sanità mondiale e costruire un mondo più sano, sicuro e giusto per tutti”.

Queste le parole del direttore dell’Organizzazione della Sanità, che sottolinea come, anche una catastrofe globale come quella che stiamo vivendo, possa trasformarsi in un’opportunità per migliorare.