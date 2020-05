Una Vita, chi è Silvia Marty: età, carriera e vita privata dell’amata Ingrid di Paso Adelante, tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Ottime notizie per i fan della telenovela spagnola Una Vita. Come riportato da Cultura en serie, ben presto ci saranno tantissime new entry nel quartiere di Acacias 38. Il cast di Una Vita, quindi, si allargherà sempre di più e, tra i nuovi arrivi, c’è un’attrice che per molti avrà un viso conosciuto. Si chiama Silvia Marty, ma i fan di Paso Adelante la ricorderanno come la bellissima Ingrid Munoz! Proprio così, l’attrice, protagonista delle sei stagioni della serie tv dedicata alle vicende della scuola di ballo e canto di Madrid, approderà presto nel cast di Una Vita. Dove, dalle anticipazioni trapelate sul web, sappiamo che interpreterà il ruolo di Soledad, la nuova cameriera di Marcos e Anabel, anche loro nuovi personaggi nella serie: padre e figlia arrivati dal Messico, pronti ad iniziare una nuova vita proprio ad Acacias. Ma scopriamo di più sul personaggio di Soledad e sull’attrice Silvia Marty.

Chi è Silvia Marty: la new entry di Una Vita sarà la domestica Soledad

Ricordate Ingrid Munoz di Paso Adelante? Ebbene, presto potrete rivedere in tv l’attrice che vestiva i suoi panni, Silvia Marty. La spagnola entrerà nel cast di Una Vita, seguitissima serie tv in onda ogni giorno su Canale 5. La Marty interpreterà il ruolo della domestica Soledad che, a quanto pare, non avrà vita facile ad Acacias. Stando alle anticipazione delle puntate in onda in Spagna in questi giorni, la domestica avrà presto uno scontro con Anabel, la sua padrona. E, come se non bastasse, il suo atteggiamento non sarà ben accolto neanche dagli altri domestici della casa. Insomma, ne vedremo delle belle. Silvia Marty entrerà a far parte di Una Vita precisamente nella puntata numero 1250. Non ci resta che attendere un po’ per vedere Soledad anche in Italia!

L’indimenticabile Ingrid di Paso Adelante

Nata a Barcellona, il 10 Luglio del 1980, Silvia Marty è un’attrice, ballerina e cantante molto nota in Spagna. Ha studiato canto, danza e pattinaggio artistico. È apparsa come ballerina in un programma chiamato Y tu bailas? e nei musical teatrali New Beatle, Casper el musical, U no es ningù e cabaret. Ma tutti la ricordano soprattutto per l’interpretazione di Ingrid Munoz, nel fortunato telefilm Paso Adelante. Un ruolo super amato dal fan della serie: Ingrid è una ragazza molto ottimista, socievole e solare. Molto dotata nel ballo e meno, almeno inizialmente nel canto, Ingrid ha avuto un passato molto doloroso. Sua madre è affetta da gravi disturbi psichici, il padre molto assente: nel corso della serie, si scoprirà che è omosessuale, una situazione che creerà un muro tra i due per un bel po’ di tempo. Sin dall’inizio avrà un rapporto speciale con Lola, sua compagna di stanza. Nel corso delle stagione, Ingrid avrà varie relazioni, tra cui quella col professore Juan Taberner e quella, molto breve, con Rober. Per i nostalgici, ecco una foto di Silvia Marty nei panni di Ingrid:

Una vera emozione, per i nostalgici che hanno amato Paso Adelante! Ma tranquilli, tra poco potrete ammirare di nuovo Silvia sui vostri schermi, nella soap Una Vita. Nel frattempo, che ne dire di seguirla sui social? Il suo profilo Instagram, nel quale ama condividere video e scatti delle sue giornate, conta ben 54,6 mila followers. Ecco alcune foto apparse sulla sua pagina ufficiale:

Questi che vi abbiamo mostrato sono solo alcuni degli splendidi scatti postati dall’attrice sul suo profilo ufficiale di Insagram. E voi, cosa aspettate a cliccare segui? Non ve ne pentirete!