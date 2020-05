Uomini e Donne, il gesto inaspettato dell’Alchimista spiazza Giovanna, cosa è accaduto nella puntata di oggi.

Oggi, 8 maggio 2020, è in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata ricca di colpi di scena. A partire dalla proposta di matrimonio a sorpresa di Sossio Aruta alla sua bella Ursula: un momento davvero emozionante, sotto gli occhi di Alfonso Signorini, che ha seguito la scena in collegamento. Ma ad attirare l’attenzione di tutti è stata anche l’appassionante conoscenza tra Giovanna Abate e l’Alchimista. Il misterioso corteggiatore ha iniziato a contattare la tronista attraverso la chat, ma, anche adesso, ha deciso di tenere nascosta la sua identità, affinché l’esteriorità non condizioni in nessun modo la loro conoscenza. Ma, nella puntata di oggi, sembra che Giovanna possa finalmente scoprire chi si nasconde dietro la maschera! Curiosi di scoprirlo? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne, il gesto inaspettato dell’Alchimista spiazza Giovanna: via la benda… ma il corteggiatore continua ad indossare la maschera

Giovanna Abate sembra essere sempre più rapita dall‘Alchimista! Dopo averlo incontrato per la prima volta in studio, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, la tronista lo ha rivisto poco dopo. E proprio durante la puntata di oggi, 8 maggio, Maria De Filippi ha mandato in onda le immagini dell’esterna tra i due. La prima in assoluto: tra i due, la situazione diventa sempre più intrigante. Giovanna è letteralmente rapita dal suo ‘Alchy’, è così che lo chiama: in esterna, il corteggiatore fa bendare Giovanna e si toglie la maschera, consegnandogliela. Quando Giovanna toglie la benda sperando di vederlo, lui non c’è più! Oggi in studio, l’Alchimista fa un gesto totalmente inaspettato: vuole riproporre proprio la stessa scena, facendo bendare la tronista e chiedendo abbassare le luci! L’uomo entra in studio e legge una lettera emozionante alla tronista e poi le dice: “Togli la benda”. Ma…sorpresa! L’alchimista indossa ancora la maschera! La sua identità non è stata ancora rivelata, ma Giovanna non sembra vivere male questa cosa. Anzi, la tronista decide di indossare i guanti per toccare le mani del suo corteggiatore. Che sembra colpire sempre più Giovanna: “Non lo so dove ci porterà tutto questo, ma è bello. È bello che tu mi dia queste sensazioni anche con la maschera”.

“Parliamo come se fossimo in una situazione normale, anche se non possiamo vederci.La maschera per me è uno stimolo, è una cosa che mi tiene viva, hai fatto la scelta migliore.”, spiega la tronista, che sembra apprezzare davvero molto la tipologia di corteggiamento scelta dall’Alchimista.