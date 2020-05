Diego Bianchi, chi è Zoro di Propaganda Live: carriera e vita privata

Chi è Zoro, il protagonista di Propaganda Live: cosa sappiamo su Diego Bianchi?

Tra i tanti programmi televisivi che sono andati in onda in questa quarantena, uno di quelli che non si è mai fermato è stato Propaganda Live su La7 con Diego Bianchi, in arte Zoro. Il suo appuntamento televisivo, fatto di risate, sorrisi e molto divertimento ha tenuto compagnia a tanti italiani in questi lunghi giorni difficili ed è arrivato quindi il momento di approfondire la sua conoscenza. Chi è Zoro? Quanti anni ha? Come ha iniziato la sua carriera? Cosa sappiamo della sua vita privata?

Come è nato Zoro e gli esordi di Diego Bianchi in tv

Diego Bianchi si diploma al liceo classico di Roma e poi si laurea in Scienze Politiche alla Sapienza. Nel 2000 Diego Bianchi inizia a lavorare come content manager nel portale Excite Italia e fonda nel 2003 il suo blog con lo pseudonimo di Zoro. Da qui, visto il successo, inizia ad occuparsi anche di video su YouTube, commentando le puntate della settima edizione del Grande Fratello e poi inizia una rubrica chiamata Tolleranza Zoro che analizza in modo ironico le correnti del Partito Democratico. Diego Bianchi così si fa notare sempre di più. Cura diverse rubriche sui giornali e nel 2007 La7 gli chiede di realizzare un blog intitolato La 7 di 7oro. Il debutto in tv è da datarsi nel 2008 quando entra nel cast di Serena Dandini con Parla con Me, su Rai 3. Segue poi la Dandini su La7 e entra nel programma The Show Must Go Off salvo poi tornare sulla Rai con il programma condotto proprio da lui e intitolato Gazebo. Dal 2017 ad oggi però è tornato su La7 con Propaganda e anche in questo caso il successo è pazzesco tanto che il suo programma, in termini di ascolto fa concorrenza a colossi di Rai e Mediaset.

Chi è la moglie di Diego Bianchi?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Diego Bianchi è legato a Michela Tassistro, fondatrice del partito Possibile, consigliera e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Genova e anche fondatrice del Partito Democratico.

I due hanno una figlia nata nel 2003. Non amano stare molto sotto i riflettori e infatti sulla loro vita privata di coppia sappiamo poco!