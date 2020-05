Alessandro Borghi, la foto da piccolo fa impazzire i fan di Diavoli

La foto di Instagram di Alessandro Borghi da bambino fa impazzire le fan.

Su Sky proprio in questi giorni di quarantena sta andando in onda una nuova serie televisiva chiamata Diavoli. Protagonista il bellissimo Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey e il nostrano Alessandro Borghi. L’attore sui social pubblica sempre molte foto. Soprattutto in questo particolare periodo storico sta aggiornando i fan su come sta trascorrendo la quarantena. La bellezza dell’attore è riconosciuta ormai da tutti, proprio come la sua bravura. Così i fan hanno iniziato a spulciare un po’ il suo profilo Instagram e hanno trovato tante chicche interessanti. Proprio come abbiamo fatto noi che abbiamo trovato una sua foto da bambino con uno sguardo inconfondibile e piacione già all’epoca!

Il protagonista di Diavoli da piccolo

“Occhietto dal 1986” questa la didascalia che accompagna la foto del piccolo Alessandro pubblicata su Instagram dall’attore di Diavoli. Lo vediamo intento a strizzare l’occhio alla telecamera con un caschetto biondo super 80’s. Ovviamente i fan sono impazziti per questa foto e hanno commentato sottolineando la sua bellezza incredibile. Oltre 60mila like per uno scatto che conferma come Borghi sia non solo bravissimo come attore, ma anche molto amato dal suo pubblico.

La carriera di Alessandro Borghi

Se vi state chiedendo come sia iniziata la sua carriera sappiate che ha iniziato a lavorare a Cinecittà intorno al 2005 come stuntman. Dopo un po’ è stato notato e fra un provino e l’altro, fra qualche parte in serie tv arriva il debutto al cinema nel 2011 con il film Cinque. Sicuramente il boom lo ha nel 2015 con Suburra nel ruolo di Aureliano Adami. Viene anche premiato come miglior attore italiano esordiente nel 2015 nel film Non Essere Cattivo.

Entra poi ovviamente anche nel cast della serie Suburra che prende le fila dall’omonimo film del 2015 e torna quindi a vestire i panni di Aureliano. Uno dei film più impegnativi è stato però sicuramente Sulla Mia Pelle, in cui interpreta magistralmente il ruolo di Stefano Cucchi.