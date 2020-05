Elvis Esposito, attore de L’Amica Geniale, ha ricevuto alcune critiche sul web: ecco la confessione sul personaggio di Marcello Solara

L’amica geniale è una delle serie televisive di maggior successo in Italia. La serie tv, scritta e diretta da Saverio Costanzo, è tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La prima stagione ha viaggiato su numeri straordinari, ma la seconda è riuscita addirittura a bissare i numeri della precedente. I primi due episodi sono stati proiettati in anteprima alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, riscuotendo un ampio apprezzamento e successivamente in anteprima nei cinema italiani nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2018.La fiction è stata venduta in 162 paesi raggiungendo così una diffusione mondiale. Nel frattempo sono in pre-produzione altri sedici episodi, divisi in due stagioni da otto episodi, tratti dai restanti due libri della tetralogia. In seguito all’emergenza Coronavirus, però, non sappiamo quando inizieranno le riprese e soprattutto quando andrà in onda la serie televisiva.

Elvis Esposito, la confessione su Marcello Solara de L’Amica Geniale

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Elvis Esposito, attore che nella serie televisiva di Saverio Costanzo interpreta il ruolo di Marcello Solara. Elvis ha dichiarato di stare bene, di essere uscito di casa per la prima volta dopo due mesi ed ha aggiunto: “È stato quasi emozionante, ma a tratti anche doloroso, perchè per strada non c’è nulla, non c’è vita. Bisogna essere fiduciosi e soprattutto responsabili, perchè questo nuovo decreto emanato dal governo è basato sul buon senso”. Il mondo dello spettacolo, come tutti gli altri settori, sta risentendo molto della crisi: i cinema sono chiusi, le produzioni sono ferme e non si intravede la luce in fondo al tunnel. Elvis dichiara di non essere abbastanza fiducioso: “La situazione nel mondo dello spettacolo è critica, come tutti i settori. Stanno iniziando a girare voci riguardo alla riapertura dei set a fine mese, ma la vedo veramente difficile, perchè il cinema è per eccellezza uno dei luoghi al chiuso. In scena, inoltre, non si può andare con le mascherine e anche per la troupe è difficile lavorare con mascherine e distanze di sicurezza. Diventa complicato sotto ogni punto di vista. Bisogna aspettare”. L’attore, poi, lancia un appello allo Stato: “Abbiamo bisogno di lavorare oppure il governo deve aiutarci. Dobbiamo essere sostenuti dalle istituzioni, non abbandonati. L’Italia gira su troppa burocrazia. Non possiamo essere sempre il ‘Paese delle meraviglie’ “. Riguardo all’Amica geniale, invece, Elvis ha confessato che gli ascolti hanno reso felici tutta la produzione. Sul cast ci sono stati momenti di divertimento, ma anche di tensione, e sulla terza stagione ha dichiarato: “C’è l’accordo per girare la terza stagione, ma non sappiamo da qui a settembre cosa succede. Vorrei dire qualcosa di più concreto, ma siamo tutti in attesa”.

Elvis, come abbiamo detto, interpreta il personaggio di Marcello Solara, uno dei ‘cattivi’ della serie. Rispetto al suo personaggio, l’attore ci ha svelato in esclusiva una confessione inedita: “Ho ricevuto moltissime critiche legate al personaggio. C’è gente che è stata così attenta all’evoluzione del personaggio che mi ha scritto cose con un odio quasi sorprendente. Una persona, ad esempio, mi scrisse: ‘Soltanto a vederti mi dai l’impressione di un serpente velenoso’. Io non sapevo se ringraziarlo… “.

Elvis, oltre ad essere impegnato con L’amica geniale, dovrebbe far parte anche della prossima stagione de I Bastardi di Pizzofalcone: “Mi auguro di riprendere questa produzione dopo la fine dell’emergenza“.