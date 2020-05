Antonella Clerici torna in televisione? L’indiscrezione fa il giro del web

Antonella Clerici e l’attesissimo ritorno in tv? Ormai ne parlano tutti, l’indiscrezione ha già fatto il giro del web. Cosa ci aspetta?

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici più amate in Italia. La sua conduzione, andata avanti per anni, ha scritto pagine di storia della televisione italiana. Antonella è rimasta nel cuore di chi nel tempo ha seguito le sue ricette. Tanta simpatia ed un sorriso contagioso, oltre che quei riccioli d’oro che mettono armonia solo a guardarli: la Clerici adesso ha bisogno di tornare in tv. O, forse, sarebbe meglio dire che la tv ha bisogno di nuovo della Clerici. Lo chiedono i fan a gran voce, ogni volta che si legge un commento ai suoi post su Instagram c’è sempre qualcuno che chiede: “Quando tornerai?”. Insomma, sembra proprio arrivato il momento. Se ne parla da tanto ed è ora che qualcuno si muova.

Antonella Clerici torna in tv? L’indiscrezione fa il giro del web

Diverse testate giornalistiche parlano di un suo ritorno in televisione. E, forse, con molta probabilità, sarà il momento di parlarne proprio questa domenica nel programma condotto da Mara Venier. Sì, perché ci sarà anche Antonella Clerici come ospite e, visto che i tempi sono maturi, si potrebbe affrontare il discorso su un ipotetico ed attesissimo ritorno in tv con un suo programma. Non trovate?

A tal proposito, riportiamo le parole del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, a Il Fatto Quotidiano, non molto tempo fa: “Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai 1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori. Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato”. Insomma, sembra proprio arrivato il momento di dare il grande annuncio. Possiamo soltanto immaginare la gioia dei fan nell’apprendere la notizia.