Benedetta Rossi preoccupa i suoi numerosi ed accaniti sostenitori di Instagram: ecco cosa è successo all’amata e famosissima food blogger.

Benedetta Rossi, lo sappiamo, non ha assolutamente bisogno di presentazione. Nonostante la sua carriera sia iniziata un po’ per ‘caso’, la famosissima food blogger continua a detenere un successo davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la Rossi conta di un numero di followers davvero incredibile. Sapete a quanto ammontano? Stiamo parlando, badate bene, di più di due milioni di sostenitori. Insomma, dei numeri davvero assurdi, c’è da ammetterlo. Ma che, data la semplicità, spontaneità e simpatia di Benedetta, sono più che scontati. Perché, parliamoci chiaro, è proprio questa la chiave del successo della food blogger. Benedetta, insomma, è ‘una di noi’. E lo si deduce chiaramente da tutte le sue foto o i simpatici siparietti condivisi sul profilo social. A tal proposito, pochissime ore fa, la Rossi ha fatto letteralmente preoccupare i suoi fans. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Benedetta Rossi preoccupa i suoi followers: ecco cosa le è successo

Sul suo canale social ufficiale, Benedetta Rossi è sempre molto attiva. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter condividere con i suoi followers tutto quanto le accade. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando la famosa food blogger ha letteralmente fatto preoccupare i suoi followers. Nulla di grave, ovviamente. Fatto sta che il suo cane Nuvola ha circa 17 anni. E, perciò, inizia ad avvertire i primi sintomi dell’età. Per questo motivo, non riuscendo più a camminare bene, Benedetta e suo marito hanno deciso di chiamare presso la loro abitazione il veterinario proprio per garantire al loro cucciolo un’immediata ripresa. Infatti, stando a quanto si evince dalle parole in queste ultime Instagram Stories, sembrerebbe che il medico abbia dato a Nuvola una cura da fare.

‘In tanti mi state chiedendo’, inizia così le Instagram Stories Benedetta Rossi per spiegare quanto i suoi followers si siano preoccupati per lei e per Nuvola in queste ultime ore. ‘Fa fatica a stare in piedi, casca spesso. Però, è normale. Il veterinario ci ha detto che la cura impiegherà qualche giorno per fare effetto’, continua a dire la food blogger. Sottolineando che tanta premura è dovuta ad uno smisurato affetto che, sia lei che suo marito, provano per il cane.