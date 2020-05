Bonus Vacanze 2020: 500 euro per le famiglie, 300 per le coppie e 150 per i single, tutto ciò che c’è da sapere sulla possibile nuova misura del Governo.

Da lunedì 4 maggio 2020, l’Italia è ufficialmente entrata nella Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui, gradatamente, il Paese cercherà di ripartire. Non senza l’aiuto del Governo che, col decreto di maggio ( ex aprile), mira a stanziare 55 miliardi di euro per sostenere i cittadini nell’emergenza sanitaria che, purtroppo, non è ancora terminata. Sono tante le misure che si stanno valutando: una tra queste riguarda proprio il turismo, che è senza dubbio uno dei settori maggiormente colpiti in questa fase di lockdown forzato. È per questo che, come riportato da FanPage.it, nel decreto Rliancio potrà essere inserito un bonus vacanze: ecco in cosa consisterà nello specifico.

Bonus Vacanze 2020: 500 euro per le famiglie, 300 per le coppie e 150 per i single, tutti i dettagli della misura

L’emergenza Coronavirus ha danneggiato praticamente ogni ambito del nostro paese. Ma, tra i settori ad aver subito maggiormente la crisi economica, c’è senza dubbio quello del turismo. Non solo per via delle prenotazioni cancellate nei mesi già trascorsi, ma soprattutto per la totale incertezza su quello che potrà accadere nell’estate ormai alle porte. In ragione di questo, l’intenzione del Governo è quella di inserire, nel prossimo decreto, un bonus vacanze per spingere i cittadini ad andare in vacanza in Italia. La misura dovrebbe essere la seguente: fino a un bonus di 500 euro per le famiglie con reddito Isee fino a 35 mila euro; 300 euro sarebbero destinati alle coppie e, infine, 150 euro per i single.

Il Governo, inoltre, avrebbe creato un fondo di 50 milioni di euro, che dovranno essere utilizzati per la sanificazione delle strutture ricettive italiane, compresi gli stabilimenti balneari, e per le spese di tutto ciò che occorre per rendere gli spazi sicuri in base alle ultime disposizioni.