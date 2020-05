Carla Bruni, avete mai visto sua sorella? È una famosa attrice

Carla Bruni è una delle più famose modelle italiane, ma avete mai visto sua sorella? Anche lei è una donna dello spettacolo, ecco i dettagli.

Carla Bruni, ammettiamolo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Nata a Torino nel 1967, la moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarcozy è una delle donne modelle italiane più amate e conosciute. Molto attiva sul suo canale social ufficiale, la donna vanta di un seguito davvero clamoroso. Pensate, su Instagram, conta più di 499 mila followers. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poterli allietare con dei selfie davvero incredibili. Ecco, appurato che è una personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, cosa sappiamo di lei? E, soprattutto, cosa sappiamo di sua sorella? Voi l’avete mai vista! Beh, ne siamo certi! Anche perché, così come sua sorella, anche Valeria Bruni Tedeschi, questo è il suo nome, è molto conosciuta per il suo ruolo da attrice. Ecco, ma cerchiamo di scoprire ogni dettaglio su di lei.

Carla Bruni, chi è sua sorella Valeria: cosa occorre sapere su di lei

Valeria, questo è il nome della sorella di Carla Bruni, è nata a Torino nel 1964. Trasferitasi a Parigi davvero piccolissima, esattamente all’età di 9 anni, ha iniziato precocemente gli studi di recitazione. Ed, in particolare, di teatro. Nel 1987, infatti, fa il suo debutto nel mondo del cinema. E, sia nel 1996 che nel 1998, ottiene il Premio David di Donatello. Ma non è affatto finita qui. Dopo aver interpretato numerosi ruoli di donne fragili in diverse pellicole cinematografiche, la giovane Valeria fa il debutto anche come regista. Nel 2003, infatti, presenterà il suo film ‘È più facile per un cammello’. Ad esso, poi, ne seguirà un altro nel 2006 ‘Attrici’, grazie al quale otterrà un meritato successo e nel 2013 ‘Un castello in aria’. Da quel momento, la sua carriera continua ad essere in completa ascesa. Sarà, infatti, protagonista di numerosi film di successo. A partire, quindi, da Baciami Ancora, grazie al quale ha ricevuto la candidatura al Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista. Infine, sia nel 2014 che nel 2017, recita in be due film diretti da Paolo Virzì che le costeranno un importante riconoscimento.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attrice torinese sia stata legata, dal 2007 al 2012, con l’attore Louis Garrel. E che abbia adottato una bimba di nome Celine.