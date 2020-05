Chiara Ferragni pazza di gioia: splendido annuncio su Instagram

Pochissime ore fa, Chiara Ferragni si è mostrata letteralmente pazza di gioia su Instagram: splendido annuncio dell’influencer.

È la vera e propria regina di Instagram, Chiara Ferragni. Con quasi 20 milioni di followers, l’influencer decanta un seguito davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si diletta a comunicare con coloro che, costantemente e quotidianamente, la seguono attivamente. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Tramite una serie di Instagram Stories di pochissime ore fa, la giovane moglie di Fedez si è mostrata realmente pazza di gioia. Sapete perché? Semplice: per una notizia davvero fantastica. Sappiamo bene che Chiara non perde mai occasione di poter comunicare ai suoi followers tutto quanto le accade ed è per questo motivo, quindi, che non ha potuto fare a meno di condividere con loro uno splendido annuncio. Siete proprio curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, splendido annuncio: l’influencer è pazza di gioia

Che siano foto squisite che sottolineano la sua profonda bellezza o divertentissimi ed imperdibili siparietti con suo marito Fedez, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, in occasione del suo trentatreesimo compleanno, la giovane influencer ha voluto mostrare ai suoi sostenitori la splendida sorpresa organizzatole dal suo consorte. E lo ha ribadito pochissime ore fa. Tramite una serie di Instagram Stories, la bella Ferragni ha mostrato tutta la sua contentezza per un annuncio davvero splendido. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi diremo ogni minima cosa.

Ebbene si. È proprio questa la splendida notizia per cui Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di essere pazza di gioia. Il suo migliore amico, stando a quanto si apprende da diverse Instagram Stories, ha chiesto la mano alla sua giovanissima e bellissima fidanzata. Ed è per questo motivo che l’influencer, appena appresa la notizia, è letteralmente impazzita. Ovviamente, non sappiamo quando i due convoleranno a nozze. Fatto sta che la gioia espressa dalla moglie di Fedez non fa altro che sottolineare il profondo legame e bene che la giovane prova per il suo amico.

L’avete mai vista da bambina?

In occasione del suo trentatreesimo compleanno, Chiara Ferragni ha voluto incantare tutti i suoi followers con degli scatti da bambina davvero inediti. Festeggiare gli anni, si sa, è un qualcosa davvero di speciale. E l’influencer, per questo motivo, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori dei momenti davvero importanti per la sua vita.