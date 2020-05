Coronavirus, estate 2020: “A mare in ordine alfabetico”

In seguito all’emergenza Coronavirus, è a rischio anche l’estate 2020, ma nel frattempo arriva una proposta: “A mare in ordine alfabetico”

Da lunedì 4 maggio 2020, l’Italia è ufficialmente entrata nella fase 2. Il governo italiano ha consentito la riapertura di alcune attività, nonché gli spostamenti per andare a trovare i ‘congiunti‘. La nuova ventata d’aria fresca, però, è stata interpretata male in alcune zone: a Milano, ad esempio, il sindaco Sala è stato costretto a riportare l’ordine dopo l’affollamento verificatosi sui Navigli. Un nuovo ordine arriverà dal 18 maggio, quando l’Italia potrebbe essere divisa in zone e numerose attività potrebbero finalmente riaprire, tra questi parrucchieri, barbieri ed estetiste. L’estate, invece, resta a rischio, nonostante il governo stia cercando di stanziare un bonus vacanze per incentivare i cittadini a restare in Italia. Si potrà andare al mare? Al momento non sappiamo ancora darvi una risposta. Al vaglio ci sono numerose proposte, ma nessuno studio concreto.

Coronavirus, estate 2020 a rischio: arriva la proposta

Il virus non è assolutamente sconfitto, anzi, continua a mietere vittime e ogni giorno contagia almeno altre mille persone. L’arrivo della primavera e del caldo non ha assolutamente rallentato la sua corsa. Come molti esperti sottolineano, solo il vaccino potrà porre la parola fine all’ondata di nuovi contagi. Proprio per questo motivo, l’estate è ancora a rischio. Il distanziamento sociale, infatti, resterà in vigore almeno fino a settembre e di conseguenza anche le spiagge dovranno adeguarsi. Rispettare un metro di distanza, però, resta difficile, soprattutto nelle spiagge italiane super affollate. Il governo allora sta studiando nuove soluzioni per l’imminente stagione estiva. L’ultima proposta arriva da Modica, comune in provincia di Ragusa, in Sicilia. La consigliera comunale, Rita Floridia, propone di andare al mare in ordine alfabetico e a giorni alterni. La consigliera poi aggiunge: “Questo sia per renderle più sicure ma anche perchè non tutti potranno usufruire dei lidi o stabilimenti balneari, in quanto potranno sicuramente accogliere un numero limitato di persone”. Un po’ come avvenuto per le pensioni, la consigliera vorrebbe dividere gli spiaggianti in ordine alfabetico. In questo modo, ad esempio, il signor Esposito andrà il lunedì, mentre il signor Russo potrà andare il mercoledì. L’ipotesi potrebbe essere valida, ma deve ottenere il consenso del governo italiano.

L’estate, che per certi versi sembra già arrivata, resta a rischio, così come tutte le categorie di lavoratori legati alla stagione estiva. L’emergenza sanitaria si è ormai tramutata in emergenza economica e la nuova stagione potrebbe portare sul lastrico altre categorie di dipendenti. Il governo dovrà cercare di porre un rimedio, prima che la situazione diventi assai critica.