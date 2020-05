Coronavirus, in una recente intervista per il Corriere della Sera, il ministro Francesco Boccia ha parlato dei lavoratori e della tutela della loro salute.

Il 4 Maggio, ammettiamolo, è stata una data molto importante per ciascuno di noi. Dopo quasi due mesi di misure super restrittive per evitare l’ulteriore contagio da Covid-19, meno di una settimana fa è iniziata la cosiddetta Fase Due del contenimento del Coronavirus. Quella che corrisponde, quindi, alla convivenza con il virus in attesa di vaccino. Ma non solo. Perché, come ben sapete, da lunedì 4 Maggio ben 4 milioni di italiano sono ritornati a lavoro. Chi nelle fabbriche o chi nelle aziende è riuscito, dopo quasi due mesi, a ritornare a svolgere il loro impiego. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, Francesco Boccia non ha potuto fare a meno di parlare di loro e, soprattutto, della tutela della loro salute. Ecco le dichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali.

Coronavirus, il ministro Boccia sui lavoratori: ‘300 persone al giorno si contagiano’

Le parole di Francesco Boccia a Il Corriere della Sera sono molto chiare: ‘Gli ultimi dati dell’Inail ci dicono che 300 persone al giorno in Italia si contagiano sul posto di lavoro’. È proprio questo, infatti, che il ministro per gli Affari Regionali non ha potuto fare a meno di sottolineare a meno di una settimana dall’allentamento delle misure restrittive imposte ad inizio Marzo per evitare una maggiore e repentina diffusione del Coronavirus. Come sappiamo e abbiamo anche detto precedentemente, da lunedì 4 Maggio, sono ritornati sul proprio posto di lavoro ben 4 milioni di lavoratori. Perciò, la domanda di Francesco Boccia sorge più che spontanea: ‘Chi si assumerà la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori?’. È proprio questo quello che chiede il ministro per gli Affari Regionali. Sottolineando, tra l’altro, di quanto sia indispensabile e necessario utilizzare dei protocolli e delle regole per la tutela e salvaguardia di tutti i lavoratori.

Da come vi abbiamo spiegato quindi, la richiesta di Francesco Boccia è abbastanza chiara. E lo si evince chiaramente dalle sue parole che vi abbiamo riportato in alto.

La previsione del virologo Palù

Seppure il Coronavirus sembra stai riducendo il numero di contagi in tutta Italia, cosa può succedere? In una recente intervista per il Messaggero, Giorgio Palù ha chiaramente espresso la sua idea. Secondo lui, infatti, il Covid-19 o può comportarsi come la Sars o la Mers, quindi scomparendo in estate, oppure che il virus, durante la calda stagione, possa attenuarsi per poi ritornare più violento nei mesi successivi.