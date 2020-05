Giulia De Lellis ieri pomeriggio è partita per Milano: si è ricongiunta con Andrea Damante? L’indizio social parla chiaro: diamo un’occhiata.

Una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne è indubbiamente quella composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi: un tradimento però, da parte dell’ex tronista, ha fatto scoppiare la coppia dopo circa due anni di folle amore. La De Lellis ha scritto anche un libro in cui racconta l’accaduto. A distanza di tempo, dopo aver anche avuto altre relazioni, i due sono ritornati insieme scatenando la gioia dei fan. Hanno trascorso la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus insieme, ma il primo giorno di Fase 2, ovvero il 4 maggio, Andrea è dovuto tornare a casa sua a Milano. Giulia ieri, venerdì 8 maggio, si è mostrata sui social in viaggio: sapete la destinazione? Proprio Milano!

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a Milano: l’indizio parla chiaro

Gli indizi parlano abbastanza chiaro. Giulia De Lellis ieri pomeriggio si è ripresa mentre era in viaggio: la destinazione era Milano. Su Instagram tutti credono che abbia raggiunto la sua dolce metà, Andrea Damante, tornato a casa ad inizio Fase 2. L’intera quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, la coppia l’ha trascorsa insieme a Roma, a casa della famosa influencer. Così dopo quasi una settimana la De Lellis ha deciso di raggiungere il Dama a Milano? Non si sono mostrati insieme ma l’indizio del viaggio parla chiaro. “Per chi conosce molto bene la mia ipocondria avrà capito perché sono in un’auto e apprezzo così tanto questa organizzazione piuttosto che non ancora in aereo o in treno. Comunque speriamo bene” queste le parole di Giulia in un auto. In tarda serata ha pubblicato poi una tazza con cereali ed ha taggato il servizio di consegne a domicilio milanese. Più chiaro di così? Attendiamo conferme o scatti insieme!