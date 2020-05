Emily Ratajkowski, la confessione inaspettata: “Utilizzo la mia immagine solo per sopravvivere, non per rappresentare chi sono”, ecco le parole della super modella.

Emily Ratajkowski non ha certo bisogno di presentazioni. Famosa in tutto il mondo per il suo talento e la sua incredibile bellezza, la super modella e attrice statunitense fa spesso parlare di sè, soprattutto per il suo corpo da capogiro, che mostra in passerella ma anche sul web. Molto attiva sui social, Emily ha un profilo Instagram da oltre 26 milioni di followers. Numeri davvero da capogiro, che superano anche quelli di Chiara Ferragni, tra le influencer numero 1 al mondo, che ne ha circa 20 milioni. Le foto di Emily fanno girare la testa a tutti, in particolare al pubblico maschile, ma la modella, in una recente intervista, ha fatto una confessione inaspettata sulla sua immagine e sul modo in cui la utilizza: ecco le sue parole nel dettaglio.

Emily Ratajkowski, la confessione: “Il modo in cui uso la mia immagine è solo questione di sopravvivenza”, ecco le sue parole

Emily Ratajkowski ha rilasciato un’intervista alla nota rivista GQ, che la vedrà in copertina per il numero di giugno. L’attrice ha parlato della sua carriera e della sua vita, svelando un retroscena suo personale che nessuno conosceva, né probabilmente immaginava. In riferimento alle tante foto ‘audaci’ che pubblica sui social, facendo impazzire i suoi tantissimi fan, Emily ha confessato che questo modo di utilizzare la sua immagine è solo un modo per guadagnare, che non rappresenta la sua personalità: “Il modo in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dallo spirito di sopravvivenza, non dalla volontà di rappresentare chi sono veramente”, ha detto la Ratajkowski, “Essere modella è stato per me un bellissimo modo di fare soldi e trovare una stabilità”.

Le parole di Emily mostrano, dunque, un lato sconosciuto di lei. Se tutti finora la immaginavano una ‘panterona’ anche nella vita privata, dopo le sue ultime dichiarazioni dovranno ricredersi.