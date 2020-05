Chi è Emma Del Toro, la star di TikTok che sta spopolando sul web

Cosa sappiamo su Emma del Toro la star di TikTok che non era riuscita ad entrare ad Amici.

Se ancora non la seguite su Tik Tok, siete out. Emma Del Toro ha 19 anni e se vi sembra di averla già vista è perché aveva provato ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, senza però superare la sfida. Chiusa una porta si apre un portone. E così è stato per Emma che giovanissima e toscanissima è la regina dei balletti snodati e assurdi su Tik Tok. Seguita da un pubblico vasto, ha molti followers sia sul social di video che su Instagram. In entrambi posta sempre foto e video di coreografie da provare a imparare a casa. Senza esagerare con le aperture perché nessuno ce la può fare tranne lei. Vediamo allora di conoscerla un po’ meglio.

Chi è la star di TikTok, Emma Del Toro

Per essere sempre al passo coi tempi non si può non visitare Tik Tok e scoprire il profilo di Emma Del Toro con 550mila follower. Ogni video sul social dura poco, ma è una bomba di energia allo stato puro e una bellissima espressione della danza come voglia di vivere di emozionare. Emma ha sempre adorato ballare infatti e, come riporta Cosmopolitan, è una cosa di famiglia. A farla appassionare alla danza è stata la sorella Francesca anche lei ex ballerina di Amici, ma nel 2014. Per Emma la danza è il miglior modo per esprimersi e lo dimostrano bene tutti i video che vengono pubblicati sulla popolare piattaforma che la ritraggono intenta a ballare, ma anche a truccarsi o a fare la spesa sempre a ritmo di danza! Inoltre, occhio alla mamma Del Toro che ultimamente è stata coinvolta nelle coreografie per TikTok dando dimostrazione di una bella quarantena in famiglia.

La carriera la passione per la danza di Emma

Emma Del Toro non è nuova al mondo dello spettacolo e aveva già partecipato al concorso TheMuserBattle di Musical.ly arrivando in finale ad esibirsi al Fabrique di Milano nel 2017. Nel 2019 la troviamo nel video di Matteo Markus Bok e nello stesso anno, come vi avevamo anticipato, ha provato ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha però perso la sfida con Miguel Chavez, ma non è stato certo uno stop alla sua carriera, anzi. Nel dicembre dello stesso anno è entrata nel corpo di ballo di VivaRaiPlay con Fiorello e ora sarà protagonista con Valentina Vernia e Giulia Pauselli del progetto #DanceWithCosmo.

Si tratta di una inziativa super interessante che metterà a disposizione molti tutorial di danza in collaborazione con MAS Music, Arts & Show. Insomma, siete tutti pronti a ballare e a cercare di diventare star di TikTok come Emma Del Toro?