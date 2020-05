Fase 2, Palazzo Chigi precisa: “Consentito farsi accompagnare al lavoro o a casa da un parente”, ecco ulteriori dettagli su quello che è permesso fare in questo periodo di convivenza con il virus.

Lo scorso 4 maggio è iniziata la fase 2 dell’emergenza Covid-19, ovvero quella di convivenza con il terribile virus che ha letteralmente messo in ginocchio l’Italia, e non solo. Nonostante i numeri dei contagi siano scesi in maniera importante, queste settimane saranno decisive per il futuro del nostro Paese. Lunedì oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro, e l’allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo ha portato molta più gente per strada, il che potrebbe avere conseguenze sulla curva dei contagi, se non ci fosse la massima attenzione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, come il mantenimento delle distanze e l’utilizzo di mascherine e guanti, oltre al divieto assoluto di assembramenti. Il Governo, dicevamo, ha stoppato il lockdown imposto lo scorso 9 marzo, permettendo alcune cose che finora erano vietate, come la visita ai congiunti, che comprende anche l’incontro con i fidanzati e gli affetti definiti ‘stabili’. Non solo, però, perché dal 4 maggio sono stati riaperti i parchi per permettere l’attività sportiva individuale e le passeggiate. Anche gli spostamenti in auto sono soggetti a regolamentazione, e proprio su questo argomento Palazzo Chigi è intervenuto per fare chiarezza su alcuni punti: ecco tutti i dettagli.

La Fase 2 è cominciata da qualche giorno, ma ci sono alcuni punti delle nuove norme imposte dal Governo che risulato ancora poco chiari ai cittadini. Tante le domande che in questa prima settimana sono circolate sul web, sui social e nelle trasmissioni televisive, soprattutto in merito agli spostamenti concessi e alle loro modalità. Se fino a qualche giorno fa sembrava chiaro che si potesse viaggiare in auto solo con una persona del proprio nucleo familiare, ora Palazzo Chigi ha aggiornato le FAQ sulle attività permesse, con una chiara precisazone sull’argomento: “Qualora non si possegga un mezzo proprio o non si disponga della patente di guida, è consentito farsi accompagnare al lavoro o a casa da un familiare o da una persona incaricata”. La decisione, si legge, arriva anche per limitare al massimo l’utilizzo dei mezzi pubblici e dunque evitare possibili assembramenti.

Anche in auto, comunque, bisogna sempre mantenere la distanza e utilizzare la mascherina, ad eccezione del caso in cui si viaggi con un proprio convivente.