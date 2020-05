Festa della Mamma: le frasi e gli auguri più belli, emozionanti e divertenti da inviare nel giorno dedicato a lei.

Il 10 maggio 2020, si celebra la festa della mamma. Come ogni anno, la seconda domenica di Maggio è dedicata alla figura femminile più importante per la vita di ognuno di noi. Colei che, appunto, genera la vita. In questa data speciale, in tanti amano omaggiare la propria madre con un regalo o, semplicemente, con una dedica. Anche se non è facile esprimere con le parole l’amore che si nutre per una mamma, ci sono alcune frasi davvero emozionanti. Se siete in cerca di un pensiero speciale per la vostra mamma, siete nel posto giusto! Ecco per voi una raccolta delle frasi più belle, emozionanti e divertenti dedicate alla mamma.

Figli di tutta Italia, save the date! Domani, 10 maggio 2020, cadrà la festa della mamma. Una delle festività più dolci di sempre, in cui ad essere omaggiata è la donna più importante della nostra vita! E, mai come quest’anno, con il difficile periodo che il nostro Paese sta affrontando, è importante far sentire il nostro affetto ai nostri cari, soprattutto se sono lontani. Vi basterà poco, domani, per strappare un sorriso alla vostra mamma. A volte, bastano poche e semplici parole. Come quelle che vi consigliamo in seguito: una serie di pensieri dedicati alla figura della madre, scelti tra frasi dal web e pensieri di illustri scrittori. Non vi resta che scegliere quello che vi colpisce di più!

“Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità

La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto (Marcel Proust)

Grazie mamma per avermi donato le ali, per avermi permesso di volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.

Essere madre è difficile, ma tu ci sei riuscita benissimo

La madre perdona sempre, è stata messa al mondo anche per questo (Alexandre Dumas)

Auguri a una donna veramente speciale che con la sua dolcezza mi ha riscaldato il cuore, con la sua forza mi ha protetto, con la sua pazienza ha affrontato le mie crisi e con l’amore che solo una mamma ha nel cuore mi ha cresciuto.

Una buona madre vale cento maestri (George Herbert Palmer)

Per me la festa della mamma dovrebbe essere ogni giorno, perché nessuno merita più attenzioni di te. Auguri mamma!

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi (Honoré de Balzac)

Una madre non lascia mai i suoi figli a casa, anche se non li porta con sé (Margaret Cucklin Banning)

Mamma sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarà mai immensa come te. Auguri.

L’amore di una madre è pace. Non ha bisogno di essere acquisito né di essere meritato. (Erich Fromm)

E, per i più burloni, ecco alcune frasi divertenti da dedicare alla vostra mamma. Apprezzerà, senza alcun dubbio:

Mamma, semplicemente la persona che fa il lavoro di 20 persone. Gratis.

Solo una mamma perfetta come te, poteva avere un figlio/a perfetto/a come me! Auguri mamma!

Non è veramente una mamma se non ti chiama a colazione, pranzo e cena per chiederti “Hai mangiato?” prima ancora di “Come stai?”.

Quando tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Auguri di cuore mamma.

Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale…proprio accanto alla Playstation!”

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri, secondo me nel tuo caso ha esagerato!

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’importante è che non dimentichiate di dedicare un pensiero alla creatura più bella dell’universo. Auguri di cuore a tutte le mamma del mondo!