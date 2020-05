Giulia Salemi parla del suo nuovo libro: ecco le anticipazioni scritte in una Instagram story.

Giulia Salemi è uno dei volti più noti della tv e dei social in Italia: dopo aver partecipato a Pechino Express ed al Grande Fratello VIP, l’influencer ha conquistato il cuore del pubblico diventando una star oggi sui social soprattutto. Su Instagram pochi giorni fa ha dato uno splendido annuncio: “Poi ad un certo punto senti che e’ arrivato il momento, il momento in cui ti senti di condividere , di urlare a tutti chi sei e da dove vieni. Senza pudore, senza timori, senza veli. E c’è solo un modo per farlo: scrivere un libro“. Proprio così, il 26 maggio uscirà ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’. Sui social, la giovane ha dato qualche anticipazione. Ecco le sue parole.

Giulia Salemi sul libro: “Parlo di emarginazione, discriminazione”, la rivelazione

Giulia Salemi attraverso le sue IG story ha svelato un po’ di cosa parlerà il suo libro. “A volte pensi che nascondere qualcosa che ti ha fatto tanto soffrire, nella tua infanzia o adolescenza, sia la soluzione migliore. Tieni dentro invece di buttare fuori. Parlo di emarginazione, di discriminazione verso chi ha origini diverse o proviene da altre culture, ma anche semplicemente verso chi, in qualche modo, viene visto come ‘diverso’ dagli altri” racconta l’influencer e volto televisivo. “E se ‘gli altri’ sono le persone con cui esci tutti i giorni, cioè teoricamente i tuoi amici, soffri da star male. Per quanto ti sforzi di essere parte di loro, non ti accettano perché non sei come loro” ha proseguito.

La Salemi ha dato uno splendido messaggio a tutti coloro che la leggono: il dolore diventa un punto di forza, un cavallo di battaglia. E così spiega di aver deciso di parlarne, scrivendo un libro.