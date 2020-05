Il Pancio, avete mai visto la sua compagna? La star del web è legato a lei da tanti anni: ecco le foto di coppia.

Si chiama Andrea Panciroli, ma tutti lo conoscono come Il Pancio. Nato a Gioia Tauro il 23 ottobre del 1985, ha iniziato la sua carriera da youtuber nel 2014 e, in pochissimo tempo, è diventato uno dei volti più amati del web. A tal punto da partecipare alla puntata di Ciao Darwin dedicata alla sfida Web contro Tv, come capitano della prima squadra, in coppia con Enzuccio. Lui lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto la sua compagna? La star del web ha una relazione con lei da moltissimi anni: dal loro amore è nata anche una splendida bambina, il 18 giugno del 2014. La compagna di Andrea si chiama Serena Giorgetti: in seguito vi mostriamo alcune tra le foto di coppia più belle pubblicate sui rispettivi profili social.

Il Pancio, avete mai visto la compagna del noto youtuber? Le foto di coppia sui social

Pancio è uno dei volti più amati del web. Con lui, le risate sono assicurare. Ma, sulla vita privata, il calabrese non scherza. Da anni, infatti, nel cuore di Andrea Panciroli c’è spazio solo per la sua Serena, sua compagna e madre della sua piccola Mia. La coppia è legata da un amore davvero speciale e, anche sui social, ci sono tantissimi scatti in cui sono in compagnia. Eccone alcuni, postati dal comico:

Ma anche sul profilo della bellissima Serena, seguito da ben 31 mila followers, non mancano scatti col suo amato Andrea:

Che dire, Andre e Serena sono una coppia davvero meravigliosa. Che, con la piccola Mia, formano una famiglia da favola. E voi, cosa aspettate a seguirli sui loro profili social ufficiali? Non ve ne pentirete!