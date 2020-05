Luca Argentero, spunta la foto del passato: “Tanti ciuffi addietro”, com’era l’attore diversi anni fa e com’è cambiato nel tempo, ecco lo scatto pubblicato su Instagram.

Luca Argentero è senza alcun dubbio uno degli attori del momento. Nelle ultime settimane, infatti, è stato protagonista della fiction di Rai Uno, ‘Doc – Nelle tue mani”, che ha riscosso un successo incredibile, ottenendo ascolti davvero record. La serie è ispirata alla reale vicenda del medico Pierdante Piccioni, che dopo un incidente è rimasto diversi anni in coma per poi svegliarsi senza memoria del passato. Una storia emozionante e avvincente, che grazie alla magistrale interpretazione di Argentero è entrata nel cuore degli italiani, tra l’altro in un momento in cui il mondo dei medici e del personale sanitario in generale è sotto i riflettori per la lotta al Coronavirus. Argentero, che ha fatto anche tanti altri film di successo anche al cinema, è un vero e proprio sex symbol, molto apprezzato soprattutto dal pubblico femminile anche per la sua bellezza. Sguardo tenebroso e sorriso che incanta, Luca è davvero un uomo affascinante. Poco fa ha incuriosito i suoi tantissimi followers con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui mostra com’era diversi anni fa: scopriamolo insieme!

Luca Argentero, spunta foto del passato: ecco com’era l’attore diversi anni fa e com’è cambiato nel tempo

Luca Argentero è un grande attore e anche un uomo estremamente affascinante, c’è poco da dire. Dopo essersi fatto conoscere al Grande Fratello nel lontano 2003, Argentero è stato protagonista di diversi film importanti del cinema italiano e oggi è un attore molto apprezzato. Ma se oggi incanta il pubblico con i suoi capelli corti e la barba lunga leggermente brizzolata, qualche anno fa Luca portava i capelli lunghi e un po’ mossi. Non tutti, probabilmente, lo ricordano in questa versione. Ecco perché poco fa l’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del passato: “Tanti ciuffi addietro”, ha scritto nella didascalia. In effetti, la cosa che più salta all’occhio nello scatto, che lo ritrae in primo piano, è proprio il lungo ciuffo ‘selvaggio’. Nella foto i capelli di Argentero sono lunghi e la barba è completamente assente. Lo sguardo e il sorriso dell’attore, però, sono inconfondibili, così come la sua bellezza.

Inutile dire che la foto ha riscosso un enorme successo, con migliaia di like e tantissimi commenti, in particolare complimenti da parte dei fan di Luca che, oggi come allora, lo trovano sempre affascinante.