Maria De Filippi, “La vorrei a Rai Uno”: le parole arrivano proprio da lui

Tra le conduttrici Mediaset, lei è senza dubbio una delle più amate. Da molte, è considerata la vera e propria regina della tv. Parliamo di Maria De Filippi, che dallo scorso lunedì è tornata in onda con la versione classica di Uomini e Donne. Una gran successo, come praticamente tutti i programmi targati De Filippi. E i complimenti per la moglie di Maurizio Costanzo sono arrivati anche dalla concorrenza. In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha dichiarato che, tra i volti principali di Mediaset, apprezza in particolare proprio Maria De Filippi. Scopriamo le sue parole nel dettaglio.

Maria De Filippi, “La vorrei a Rai Uno”: le parole arrivano proprio dal direttore di Rai Uno

Maria De Filippi su Rai Uno? Un’ipotesi quasi impossibile. Ma è quello che piacerebbe a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Coletta è stato chiamato a rispondere a una domanda che riguarda proprio la concorrenza. Alla domanda su quale volto della concorrenza apprezza particolarmente e gradirebbe avere a Rai Uno, il direttore ha risposto: “Ce ne sono molti. Lei mi ha definito intellettuale di sinistra ma io penso che alcune cose di Maria De Filippi siano straordinarie”. Parole che non passano inosservate, quelle di Coletta. Ma la De Filippi resta super legata a Canale 5, dove, dal prossimo venerdì, partirà Amici Speciali: si tratta di una nuova versione del famoso talent dedicato al ballo e al canto, in cui, a sfidarsi, saranno ex allievi delle passate edizioni.

Stefano Coletta, nel corso dell’intervista, ha parlato anche della prossima edizione del Festival di Sanremo. Rivedremo Amadeus e Fiorello sul Palco dell’Ariston? Il direttore di Rai Uno specifica che non c’è stata ancora alcuna riunione con l’Ad Salini o con Amadeus, ma aggiunge: “Come mia valutazione penso che sia Amadeus che Fiorello meriterebbero davvero il bis”.