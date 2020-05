Morto Little Richard: 10 curiosità che non sapevi su di lui

È morto Little Richard, il re del Rock and Roll aveva 87 anni: ecco dieci curiosità che sicuramente non sapevi sul cantante

Little Richard è morto all’età di 87 anni. L’annuncio, come riporta il sito di Rolling Stone, è stato dato dal figlio. Al momento, però, non si conoscono le cause del decesso. Richard potrebbe essere morto per ‘cause naturali’, come riportato da numerosi tabloid americani. Con lui se ne va un pezzo, anzi forse un intero capitolo, di storia della musica. Richard è stato uno dei capofila del rock and roll e non a caso era conosciuto come il Vero Re del Rock and Roll. La sua carriera è esplosa negli anni cinquanta ed ha avuto molti alti e bassi, causati soprattutto dalla sua vita ‘spericolata’ e dalle sue molteplici dipendenze. Di seguito vi elencheremo una serie di curiosità che sicuramente non sapete sul Re del Rock and Roll.

Little Richard: 10 curiosità su di lui

Da piccolo i suoi parenti lo soprannominarono War Hawk (falco di guerra) per la sua voce potente e acuta. Richard si esibiva insieme alla famiglia come gruppo canoro in varie chiese locali con il nome d’arte The Penniman Singers All’età di dieci anni, ispirato dalla figura di Brother Joe May, cantante evangelista, Richard decise di voler diventare un prete da grande. Il padre venne ucciso da un colpo di pistola mentre lui si stava esibendo in un locale il 12 gennaio 1952. Richard con il suo rock and roll riuscì ad abbattere anche le barriere della segregazione razziale: nei suoi spettacoli, infatti, le persone bianche finivano col mischiarsi con quelle di colore. Nel 1957 lasciò improvvisamente il music business per entrare in un’università cristiana nell’Alabama e intraprendere la carriera di predicatore. Verso la fine degli anni sessanta, in seguito al rinnovato successo, iniziò a seguire un tenore di vita sregolato e fare abuso di cocaina. Nel 1977, due suoi cari amici, un fratello e un nipote che amava come un figlio morirono e lui quasi rischiò di essere ucciso dal suo vecchio amico Larry Williams.Questo infatti, mentre era in crisi d’astinenza, gli puntò una pistola contro, minacciando di ucciderlo se non gli avesse dato del denaro per la droga. Egli si ricordò di avere un po’ di contanti in tasca e prontamente li diede a Williams, che quindi lo lasciò andare. Dopo questo brutto episodio e i lutti subiti, Richard decise di cambiare definitivamente stile di vita e tornò all’evangelismo cristiano. Lasciò inoltre anche le scene, dichiarando che non era possibile conciliare una carriera da rockstar con la volontà di servire il Signore. Nel 1985 rimase vittima di un grave incidente stradale che lo costrinse al ricovero al Cedars Sinai Hospital di Los Angeles. Little Richard ha ispirato numerosi artisti: da James Brown, che lo riteneva suo idolo, a Paul McCartney, Mick Jagger e tanti altri ancora. Bob Dylan ha dichiarato che la sua ambizione più grande sarebbe stata quella di entrare a far parte del gruppo musicale di Little Richard.

Una vita fatta di successi e contraddizioni, di riconoscimenti ed eccessi. Richard resterà per sempre l’inventore del rock and roll, una personalità estrosa, in una sola parola: genio.