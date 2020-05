Sapete tutto di Flavia Pennetta? Ecco l’età, tutti i premi della famosa tennista e qualche curiosità sulla storia d’amore con Fabio Fognini.

Insieme formano la coppia d’oro del tennis italiano: Flavia Pennetta e Fabio Fognini oltre ad essere campioni nel loro lavoro a livello nazionale, formano una coppia davvero splendida. Si sono sposati l’11 giugno del 2016 ad Ostuni, in Puglia, terra d’origine di Flavia e circa un anno dopo è nato il loro primogenito, Federico. A dicembre 2019 la famiglia si è allargata: è nata Farah. Insieme sono una vera forza, ma conoscete la vita di Flavia? Nel corso della sua carriera ha vinto 11 tornei, battendo giocatrici di tutte le nazionalità. Ecco tutto sulla famosa tennista.

Flavia Pennetta: età, premi ed il matrimonio con Fabio Fognini

Flavia Pennetta è nata a Brindisi il 25 febbraio dell’82. Nel 1996 inizia a farsi notare nelle categorie giovanili di tennis ed infatti si aggiudicò il campionato italiano U14 di doppio. Nel ’97 vinse l’U16 ed affrontò per la prima volta i tornei del circuito ITF. Nel ‘9 la Pennetta vinse la coppa del mondo U18 in doppio! In coppia con Roberta Vinci, si aggiudicò poi il doppio del Roland Garros U18 e il trofeo Bonfiglio a Milano. Nel 2000 Flavia è entrata nel mondo dei professionisti e nel 2002 vinse 3 tornei ITF. In doppio ha vinto invece 5 titoli. Il 2005 è una delle sue migliori annate: ha vinto tornei di singolo e di coppia. Nel 2006 ha vinto con l’Italia la Federation Cup, stesso premio vinto anche nel 2009, 2010 e 2013. Ha avuto successi importanti: è stata premiata dal CONi con il Collare d’oro al merito sportivo. A 33 anni ha avuto il titolo di tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera. La Pennetta ha abbandonato il tennis al termine della stagione 2015: era una giocatrice da una grande resistenza. L’11 giugno 2016 ha sposato Fabio Fognini, famoso tennista. Ma sapete come si sono conosciuti? In un’intervista a Che Tempo Che Fa hanno fatto sapere che si conoscevano in qualità di amici. Avevano lo stesso fisioterapista, si vedevano ma mai con secondi fini. ‘Da cosa poi nacque cosa’ le loro parole. Il 19 maggio 2017 è nato il primogenito, Federico. Nel dicembre 2019 è nata la femminuccia, Farah. Vivono tutti a Barcellona. Questa una foto di coppia: