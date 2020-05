Pierfrancesco Favino, chi è la compagna Anna Ferzetti: età, carriera e vita privata della famosa attrice, anche lei candidata ai David di Donatello 2020.

E’ diventato virale in pochissimo tempo il video del momento in cui la compagna di Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, ha fatto letteralmente irruzione durante la diretta dei David di Donatello 2020 subito dopo la premiazione dell’attore nella categoria ‘miglior attore protagonista’. In collegamento da casa, come tutti gli altri protagonisti della serata, Favino è stato premiato dall’Accademia del Cinema per la sua magistrale interpretazione nel film ‘Il Traditore’ di Marco Bellocchio e al momento della proclamazione è stato travolto dall’abbraccio e dai baci della madre delle sue figlie, che è entrata all’improvviso visibilmente commossa. Ma cosa sappiamo di Anna Ferzetti, compagna di vita dell’amatissimo attore? Scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita privata e sulla sua carriera di attrice, che ieri ha visto anche lei candidata ai David per la categoria ‘miglior attrice non protagonista’.

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: età, vita privata e carriera dell’attrice candidata ai David di Donatello

Anna Ferzetti è la compagna di vita di Pierfrancesco Favino dal 2003. Anche se i due non si sono mai ufficialmente sposati, si definiscono comunque marito e moglie e hanno costruito una splendida famiglia, con le piccole Greta e Lea. Figlia d’arte, Anna è nata a Roma dal celebre attore Gabriele Ferzetti nel 1982, dunque ha 38 anni. La differenza d’età con Favino, che ne ha invece 50, non è mai stato un problema per la Ferzetti, che dopo ave vissuto per un periodo a Londra, è tornata nella Capitale, dove ha studiato recitazione e ha conosciuto quello che sarebbe poi diventato il padre delle sue figlie. Oggi la coppia vive a Roma, nel quartiere Testaccio. Anna è diventata nel tempo un’amata e apprezzata attrice e ha recitato in numerosi film e serie tv di successo. L’abbiamo vista ad esempio ne ‘Il Colore Nascosto delle Cose’, di Silvio Soldini, ma anche ne ‘La Tigre e la Neve’ di Roberto Benigni e in ‘Terapia di Coppia per Amanti’ di Diego De Silva, ma anche nelle famose serie ‘Rocco Schiavone’ e ‘Mamme Imperfette’. Ieri era anche lei candidata ai David di Donatello nella categoria di ‘miglior attrice non protaognista’ per il film ‘Domani è un altro giorno’, di Simone Spada. Alla fine il premio è stato però assegnato a Valeria Golino per ‘5 è il numero perfetto’. Nonostante questa piccola ‘delusione’, Anna ha avuto poi modo di festeggiare comunque grazie alla vittoria di Favino, che invece si è aggiudicato il premio come ‘miglior attore protagonista’.

Molto attiva anche sui social, Anna ha una pagina Instagram che aggiorna spesso con immagini e video di lavoro e di momenti ch condivide con la sua splendida famiglia.