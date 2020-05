Quando inizia Ballando con le Stelle? Arriva la conferma del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni del nostri canali tv. Sono tantissime le trasmissioni che sono state momentaneamente sospese, fino a data da destinarsi. Uno tra i primi programmi Rai cancellati a marzo è stato Ballando con le stelle. La nuova edizione dello show di Milly Carlucci doveva partire proprio a fine marzo. In un primo momento, si parlava solo di rimandare la partenza del programma, che è stato poi definitivamente cancellato quando l’emergenza sanitaria è diventata grave. Ma quando vedremo, quindi, la nuova edizione dello show del sabato sera dedicato al ballo? Ebbene, a rispondere è stato proprio il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Ecco le sue parole.

Quando tornerà in onda Ballando con le stelle? Una domanda che i fan dello show di Milly Carlucci si pongono da tempo. La trasmissione dedicata ai vip che decidono di cimentarsi nel ballo è stata sospesa bruscamente lo scorso marzo, a causa del diffondersi del Coronavirus. Un’interruzione inevitabile, essendo praticamente impossibile dare vita alle coreografie senza potersi toccare e rispettando le regole di distanziamento. Ma quando potrebbe iniziare quindi la nuova edizione dello show? A parlarne è stato Stefano Coletta, a Il Fatto Quotidiano. Il direttore di Rai Uno afferma: “Tornerà in autunno”. Ci toccherà, quindi, aspettare ancora qualche mese prima di ammirare le nuove stelle sulla pista più famosa della tv. In estate, però, potrebbe tenerci compagnia un nuovo programma condotto da Carlo Conti. Dopo la sospensione de La Corrida, sempre a causa del Coronavirus, il conduttore potrebbe tornare presto con una trasmissione del tutto nuova. A confermarlo è stato proprio Coletta: “Con Carlo Conti stiamo lavorando a un nuovo programma sulle classifiche, spero di portarlo in onda a breve”.

Insomma, tutto fa pensare che, questa che sta per iniziare, sarà un’estate ‘strana’ anche da punto di vista dei palinsesti tv. Con ogni probabilità, diversamente dagli altri anni, quest’anno la televisione non andrà in vacanza, o almeno non del tutto. E molti programmi inediti potrebbero essere lanciati proprio nei mesi più caldi dell’anno. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità.