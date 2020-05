Salvatore Esposito sulla Fase 2: “Prova di responsabilità”

La riflessione di Salvatore Esposito sulla Fase 2 della pandemia da Coronavirus che stiamo vivendo oggi.

È iniziata la famigerata Fase 2 in cui i cittadini italiani sono chiamati ad una prova particolare: convivere con il virus senza far risalire troppo la curva dei contagi. Sebbene infatti un piccolo aumento sia praticamente fisiologico, se tutti rispettano le distanze di sicurezza, usano i dispositivi di sicurezza personale come la mascherina, il rischio di contrarre e di infettare qualcuno è molto ridotto. È molto importante quindi cercare di rispettare le regole e anche i personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo la loro parte per sensibilizzare le persone. Tra loro si aggiunge anche Salvatore Esposito.

Salvatore Esposito fa un appello ai fan

L’attore diventato famoso per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra, ha infatti postato una sua foto con alle spalle il Lungomare di Napoli. Una passeggiata, si presume, proprio quando era finalmente possibile ricominciare ad appropriarsi degli spazi che ci erano stati giustamente negati fino a quel momento. Salvatore Esposito così ha scritto ai fan, facendo un appello alla responsabilità in questi giorni: “Ognuno di noi vorrebbe godersi le bellezze della propria terra, riabbracciare i propri cari e riprendere le proprie abitudini, ma sappiate che questo 4 Maggio è una enorme prova di responsabilità e senso civico per ognuno di noi”. Un appello quindi quello di Salvatore che cerca di ricordare a tutti gli italiani e alle persone che lo seguono sui social principalmente di non venir meno al rispetto delle regole. È importante infatti continuare a mantenere la distanza sociale, ad indossare la mascherina e a non pensare che sia tutto finito.

Come hanno ribadito i medici e gli scienziati, oltre che il Governo stesso, siamo ancora nel bel mezzo dell’emergenza e il virus, chiaramente, sta ancora circolando. “ Proteggiamo questa nostra nuova libertà ❤” chiosa l’attore, sperando che tutti si ricordino di come questa famigerata Fase 2 sia particolarmente delicata e difficile.