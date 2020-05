Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? Spunta un nuovo nome: gli indizi lo confermano, ecco chi potrebbe essere il misterioso corteggiatore.

Da lunedì 4 maggio è iniziata la versione classica di Uomini e Donne, quella in cui i protagonisti sono tornati in studio. Nelle due settimane precedenti, però, abbiamo assistito al nuovo format della trasmissione, durante il quale Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto alcune persone tramite chat. Ma se la dama del Trono Over ha già scoperto l’identità del 26 enne Sirius e di Cuore di Poeta, non si può dire lo stesso di Giovanna. La bella tronista si è mostrata particolarmente interessata all’Alchimista, uno dei contatti ‘virtuali’, con cui ha chattato. I due si sono finalmente incontrati in studio, uscendo anche in esterna, ma l’uomo continua ad indossare una misteriosa maschera! Giovanna sembra essere sempre più intrigata dalla situazione. Ma non è la sola! I telespettatori non fanno altro che chiedersi chi è realmente l’Alchimista? Le ipotesi avanzate sul web sono davvero tante, ma, nelle ultime ore, è spuntato il nome di quello che sembrerebbe essere il principale ‘sospettato’. A rivelarlo è stato FanPage.it. Scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: spunta un nuovo nome: è Davide Basolo?

Chi è l’Alchimista? È questa la domanda più frequente tra i telespettatori di Uomini e Donne. Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate ha deciso di non mostrarsi ancora, affinché l’esteriorità non influenzi in nessun modo la loro conoscenza. Una decisione che non dispiace a Giovanna, che, anzi, sembra essere sempre più ‘rapita’ da questa situazione. Ma chi si nasconde dietro la maschera? Ebbene, le ipotesi sono davvero tante: alcuni degli indiziati, però, hanno già smentito, come Alessandro Graziani e Manuel Galiano. Un nuovo nome, però, circola sul web da qualche giorno. E gli indizi sembrano essere davvero tanti. A riportarlo è FanPage.it, che in base a una segnalazione ricevuta in redazione, fa il nome di Davide Basolo, un barman ligure. Una segnalazione che FanPage definisce particolarmente attendibile: sarà davvero Davide a nascondersi dietro la maschera dell’Alchimista? Nulla è certo, ma alcuni indizi fanno pensare che potrebbe essere proprio lui il misterioso corteggiatore. In primis, i tatuaggi: una corona di alloro sulla mano e il segno della Bilancia sulle dita sono alcuni tattoo di Davide che alcun telespettatori hanno intravisto sotto i guanti, indossati dall’Alchimista durante una clip inviata a Giovanna.

Un altro indizio è rappresentato da un’informazione data a Giovanna proprio dall’Alchimista. Durante una chat, l’uomo ha raccontato di aver lavorato a Formentera in passato. A quanto pare, anche Davide Basolo ha lavorato nella famosa isola spagnola, come dimostra uno scatto apparso sui social di un locale, situato proprio a Formentera, in cui Davide è in compagnia di tutto lo staff. Insomma, tutto fa pensare che si tratti proprio di lui. La conferma, però, non c’è: il ragazzo è stato contattato da FanPage.it, ma non ha voluto commentare. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire tutta la verità.