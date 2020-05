Il successo della serie televisiva Vivi e Lascia Vivere è indiscusso, ma la seconda stagione si farà? Ecco la rivelazione di Pappi Corsicato.

Sono ormai tre settimane che Elena Sofia Ricci e company ci fanno compagnia il giovedì sera con ‘Vivi e Lascia Vivere’. La serie televisiva diretta da Pappi Corsicato ed ambientata a Napoli, sin dal primo momento, ha riscosso un successo davvero clamoroso. Non soltanto, infatti, lo dimostrano gli Ascolti Tv che, settimana dopo settimana, registrano dei veri e propri record, ma anche l’entusiasmo e l’euforia di tutto il pubblico italiano per la messa in onda delle nuove puntate. In attesa, infatti, di scoprire cosa succederà nella quarta puntata e, soprattutto, come andrà a finire la fiction, la domanda sorge più che spontanea: ma la seconda stagione si farà? A rivelare ogni cosa, pensate, è stato Pappi Corsicato. Che, in una recente intervista per Fanpage, ha raccontato tutte le sue intenzioni.

Vivi e Lascia Vivere, seconda stagione: si farà?

In questa recente intervista per Fanpage, Pappi Corsicato, regista di ‘Vivi e Lascia Vivere’ e di numerosi altri progetti più che di successo, si è ampiamente e dettagliatamente raccontato. Non soltanto, infatti, ha parlato del suo rapporto con l’attrice campana Iaia Forte che sembrerebbe essere una presenza fissa all’interno dei suoi lavori, ma anche di come è stato lavorare con Elena Sofia Ricci e, soprattutto, se vi sarà una seconda stagione. Anche perché, ammettiamolo, dato lo smisurato successo di queste puntate, non si può fare a meno di pensare se ci sarà o non ci sarà un proseguimento. È proprio per questo motivo che il regista della fiction ha rivelato tutte le sue intenzioni. Siete proprio curiosi di sapere cosa ha detto? E, soprattutto, se le vicende di Elena Sofia Ricci e company, una volta terminata la prima stagione, proseguiranno? Scopriamolo insieme:

‘La serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito’, dice Pappi Corsicato alla domanda se ci sarà un sequel di Vivi e Lascia Vivere. Tuttavia, come lui stesso ha raccontato a Fanpage, dato il successo riscontrato in queste tre puntate, il regista ha preso in considerazione l’idea di voler proseguire il suo progetto lavorativo. ‘Ho già un’idea di come potrebbe proseguire’, continua a dire. Ovviamente, un aspetto non può assolutamente essere tralasciato: il Coronavirus. Come raccontato in un nostro recente articolo, sono tantissime le riprese di serie televisive che sono state sospese per l’emergenza. Per questo, lo stesso Corsicato afferma: ‘Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello’. Insomma, stando alle sue parole, sembra che ci siano tutte le buone intenzioni. Voi sareste contenti?