Alfonso Signorini ha pubblicato un post insieme alla sua mamma su Instagram: il conduttore aveva appena pochi mesi, date un’occhiata.

Oggi 10 maggio 2020 è la Festa della mamma: per abitudine, questa festività cade la seconda domenica di maggio. E’ una festa collegata al culto della fertilità e della maternità: esiste dalla fine dell’Ottocento! Tutte le persone in questo giorno dedicano un pensiero dolce a colei che ha regalato la vita: la mamma. I personaggi famosi, della tv e del cinema, hanno aggiornato questa mattina il loro profilo Instagram per fare gli auguri alla propria mamma. Anche Alfonso Signorini circa un ora fa ha scritto uno splendido messaggio di auguri ed ha mostrato una vecchia foto ricordo, in bianco e nero. Diamo un’occhiata.

Alfonso Signorini su Instagram con la mamma: spunta la foto ricordo

Alfonso Signorini ha dato il buongiorno ai suoi fan su Instagram con un nuovo post: una vecchia foto ricordo ha fatto commuovere tutti. Nato da pochi mesi è in braccio alla sua mamma: la fotografia è in bianco e nero. Il famoso conduttore e direttore della famosa rivista settimanale, Chi, scrive: “Auguri a tutte le Mamme. A chi lo è, a chi lo sarà, a chi vorrebbe ma non può, a chi non lo è più. E un pensiero a noi figli: abbiamone cura. Sempre e per sempre”.

Lo avevate mai visto il conduttore così piccolo? Signorini lo abbiamo visto negli ultimi mesi in tv. E’ stato lui al timone del Grande Fratello VIP, concluso appena un mese fa: purtroppo durante i mesi di attività nella casa di Cinecittà, è scoppiata la pandemia Coronavirus. Non è stato facile per Alfonso mandare avanti il reality ma ce l’ha fatta meritandosi davvero tanti applausi. Il programma è stato vinto da Paola Di Benedetto che ha deciso di donare il suo montepremi alla Protezione Civile.