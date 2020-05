Chi è Silvia Romano: la volontaria liberata dopo 18 mesi di prigionia

Per chi non conoscesse Silvia Romano, in questo articolo vi diciamo chi è la volontaria milanese liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia

Dopo cinque mesi dall’inizio del 2020, arriva la prima buona notizia dell’anno. Una ventata d’aria fresca, una rosa in un prato pieno di foglie secche, una giornata di sole dopo due mesi di temporali. Silvia Romano è stata liberata: la volontaria milanese è atterrata verso le ore 14 a Fiumicino, dove è stata accolta dal premier Giuseppe Conte, dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dalla sua famiglia. Poche parole, un bel sorriso coperto dalla mascherina anti Covid-19 e poi un lungo abbraccio con i familiari. Adesso l’unico pensiero di Silvia è quello di recuperare il tempo perso accanto alla famiglia. La Romano giunge in Italia in un periodo di profonda tristezza, ma con il suo sorriso e la veste islamica verde fa risplendere il sole. Dopo la pioggia spunta sempre l’arcobaleno e Silvia ce l’ha mostrato.

Nella trattativa per il rilascio di Silvia è stato importante il lavoro dell’intelligence italiana. Il premier Conte ha commentato: “In questo momento di grande difficoltà, un segnale che lo Stato c’è. Questi risultati si ottengono solo se c’è abnegazione. Quando lavoriamo insieme coesi, concentrati, ce la facciamo sempre. È un bel giorno, sono molto contento per Silvia, per i suoi genitori e per tutti gli italiani che hanno atteso questo momento”. Il ministro Di Maio, invece, ha promesso: “Nel giorno della festa della mamma ritorna Silvia, un augurio alla sua mamma e a tutte le altre mamme e genitori degli altri cittadini italiani ancora in stato di prigionia all’estero, lavoreremo per riportarli a casa: l’Italia non lascia indietro nessuno”.

Chi è Silvia Romano?

Silvia è nata a Milano 25 anni fa. Si è laureata nel febbraio 2018 in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani. Silvia era alla sua seconda missione da volontaria in Africa. La ragazza è stata rapita martedì 20 novembre 2018 nel villaggio di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi, in Kenya. La sua prigionia è durata circa diciotto mesi. La volontaria è stata liberata in Somalia il 9 maggio 2020. Sonia è una volontaria dell’associazione Africa Milele Onlus, una piccola organizzazione con sede a Fano che si occupa di progetti di sostegno all’infanzia. La ragazza aveva creato nel villaggio in Kenya una “Ludoteca nella Savana”. Il progetto principale dell’associazione è la costruzione di una casa orfanotrofio in grado di ospitare 24 bambini orfani. Silvia è appassionata di fitness ed ha anche lavorato in un paio di palestre a Milano.

La volontaria 25enne è stata accolta con un lungo applauso durato circa 5 minuti e campane in festa a Milano. Alle 14, orario del suo arrivo a Fiumicino, le campane della chiesa in fondo alla via Casoretto, dove la giovane abita con la mamma, hanno salutato il ritorno di Silvia in Italia. I vicini di casa si sono affacciati ai balconi ed hanno battuto le mani per diversi minuti per il flash-mob organizzato per il suo ritorno in Italia. La gioia ha invaso tutto il quartiere: anche in strada, infatti, alcuni abitanti hanno applaudito con gioia la sua liberazione. Gli abitanti del quartiere dove risiede la Romano con la sua famiglia hanno appeso ai balconi palloncini e diversi striscioni. All’ingresso del suo condominio, invece, sono stati affissi diversi cartelli con scritto: “Bentornata a casa Silvia”, ed anche “Le brigate volontarie per l’emergenza salutano Silvia”.

Un ritorno trionfale per la Romano, che al suo rientro ha dichiarato di stare bene, fisicamente e psicologicamente, di non aver subito alcuna violenza e soprattutto di essersi convertita all’Islam, come dimostra la veste indossata al suo rientro in Italia insieme alla mascherina anti Covid-19.