Coronavirus, parrucchieri ed estetisti: rischio sold out a giugno

Si avvicina la riapertura per parrucchieri ed estetisti dopo l’emergenza Coronavirus: il mese di giugno, però, potrebbe essere a rischio sold out

Dopo la riapertura di alcune attività con l’arrivo della fase 2, gli italiani attendono il ritorno alla normalità anche per altri tipi di attività, in particolare parrucchieri ed estetisti. Il governo potrebbe valutare la riapertura già dal prossimo 18 giugno solo per alcune regioni. Parrucchieri, barbieri ed estetisti sono sicuramente una delle categorie maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, che nel frattempo, oltre che sanitaria, si è trasformata in una vera e propria emergenza economica. I curatori di bellezza chiedono a gran voce di riaprire i propri saloni e il governo sta valutando in questo ore l’ok definitivo. Gli italiani ovviamente attendono con ansia. Alla riapertura, però, non ci sarà l’assalto ai saloni: i curatori di bellezza potranno lavorare solo su appuntamento e ovviamente dovranno ridimensionare la clientela giornaliera. Un titolare di un salone a Roma dichiara al Messaggero: “In tempi di normalità il mio negozio serviva circa 40 persone al giorno. Ora i numeri dovranno scendere con due gruppi da 4 al mattino e due nel pomeriggio, mentre le postazioni grazie anche agli ampi spazi saranno ben distanziati: due poltrone libere per ogni postazione occupata”.

Coronavirus, rischio sold out a giugno per parrucchieri ed estetisti

Verosimilmente la riapertura dei saloni di bellezza dovrebbe avvenire in tutta Italia il 3 giugno 2020. In alcune regioni però, come abbiamo detto sopra, la riapertura potrebbe essere anticipata al 18 maggio. La decisione avverrà nelle prossime ore. Nel frattempo, i titolari dei saloni di bellezza si stanno già attrezzando, come dichiarato da Antonio Fainella, presidente del Confartigianato Roma, al Messaggero. Gli operatori indosseranno tutti visiera in plexiglass, mascherine e guanti che verranno cambiati dopo il trattamento di ogni singolo cliente; gli strumenti del mestiere, spazzole, pettini e forbici, verranno sterilizzati con prodotti specifici e autoclavi; le asciugamani di cotone, invece, saranno sostituite da quelli in carta-tessuto monouso. La mascherina e i guanti saranno consigliate anche ai clienti. Nei saloni più grandi ogni dipendente si occuperà di una cliente, senza passare in sostanza la mano a un altro collaboratore al momento del taglio o dell’asciugatura.

Fainella poi aggiunge: “I parrucchieri hanno iniziato a prendere gli appuntamenti in modo tale da servire tutte le clienti rispettando i limiti di distanza e di contingentamento a cui saranno soggetti”. Il mese di giugno, dunque, pare sia già sold out almeno a Roma, ma questo potrebbe avvenire anche in tutte le altre regioni. La richiesta, subito dopo il rientro, sarà immediata e soprattutto elevata.