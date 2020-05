Emma Marrone pubblica un selfie con la mamma in occasione della Festa della Mamma: lo scatto è incredibile, mamma e figlia si assomigliano molto!

Oggi, domenica 10 maggio, è un giorno molto speciale: oggi è la Festa della Mamma, evento che si festeggia in tantissimi paesi del mondo. Tutti i personaggi pubblici, del cinema, della musica, delle televisione, stanno aggiornando i loro profili social per dedicare un post a colei che li ha messi al mondo. Messaggi davvero commoventi si leggono su Instagram, come quello di Ambra Angiolini per la sua mamma. Anche Mara Venier ha dedicato un post strappalacrime alla sua. Pochi minuti fa, Emma Marrone ha pubblicato un selfie con mamma Maria: la somiglianza è incredibile. Ecco il post della cantante.

Emma Marrone, selfie con mamma Maria: la somiglianza è incredibile

Emma Marrone, in occasione della Festa della Mamma, oggi 10 maggio, ha pubblicato un selfie su Instagram con la sua. La foto è davvero dolce e la somiglianza tra mamma e figlia è incredibile. La cantante come didascalia ha scelto la parola Mamma ed un cuore. Ecco il post:

La cantante è molto legata ai suoi genitori ed è solita condividere il suo amore per loro sui social: papà Rosario e mamma Maria sono originari di Aradeo, in provincia di Lecce, si legge sul web. Emma ha la musica nel sangue proprio come il suo papà che è un musicista ed ha fatto parte anche di diversi gruppi. La mamma invece è una casalinga e si è presa cura dei suoi figli, Emma e Francesco. Nel giorno del compleanno della signora Maria, la cantante, ex vincitrice di Amici, ha scritto sui social un post da brividi. Una foto ricordo risalente ai primi anni di vita di Emma ed una lunga lettera hanno fatto commuovere tutti.