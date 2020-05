Enzo Miccio, gli auguri speciali per la sua mamma: “Troppo distanti, ma vicini col cuore”, il post su Instagram non passa inosservato.

Sono in tanti, in questa domenica speciale, a dedicare un pensiero alla propria madre attraverso i social. Oggi, 10 maggio 2020, è la Festa della Mamma e Instagram è letteralmente invaso dall’amore. Tantissimi volti noti hanno scelto di omaggiare la propria madre sui social: da Mara Venier ad Antonella Clerici, le foto ricordo e i messaggi che toccano il cuore sono stati tantissimi. E poco fa, è arrivato anche quello di Enzo Miccio. Lo stilista e conduttore televisivo ha dedicato alla sua mamma proprio l’ultimo post pubblicato su Instagram. Uno scatto dolcissimo, in cui sono insieme, accompagnato da parole davvero emozionanti. Ecco il post.

Enzo Miccio, gli auguri speciali per la sua mamma: il post emoziona i fan di Instagram

“Mami cara auguri in questa giornata speciale seppur un po’ malinconica perché ancora troppo distanti…ma vicini col cuore.” Con queste dolci parole, Enzo Miccio manda gli auguri alla sua bellissima mamma, dalla quale, come si legge nel suo messaggio, si trova momentaneamente lontano. Un post dolcissimo, attraverso il quale lo stilista fa gli auguri alla sua ma anche a tutte le mamme, che definisce “inestimabile patrimonio”. Il post emoziona tutti e in poco tempo è stato invaso dai likes e i commenti dei followers. Guardiamolo insieme:

Uno scatto davvero bellissimo, accompagnato da parole altrettanto emozionanti. Il post dello stilista non è passato inosservato: in tanti non hanno perso tempo a commentare, mandando ‘auguri virtuali’ alla mamma di Enzo Miccio, alla quale tutti hanno rivolto i loro complimenti. “La bellezza è di famiglia”, “Che bella mamma che hai Enzo!”, “Che bella signora”, sono solo alcuni dei tanti commenti apparsi sotto il post.