Gianluca Vacchi, splendida notizia: l’annuncio a sorpresa dell’imprenditore bolognese sul suo profilo Instagram, i fan sono pazzi di gioia.

Gianluca Vacchi è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. L’imprenditore bolognese, nonché dj di grande successo, è diventato un vero e proprio idolo sui social in particolare per le imperdibili coreografie che lo vedono protagonista, solitamente in compagnia di bellissime partner. Da circa due anni a questa parte, la sua compagna di ballo è la fidanzata Sharon Fonseca, modella venezuelana di 23 anni che ha conquistato il cuore dell’imprenditore nonostante la significativa differenza d’età. I due formano davvero una coppia invidiabile, soprattutto per il loro stile di vita extra lusso, che spesso mostrano anche sui social, il quale vanta un seguito di oltre 15 milioni di followers. In questo periodo di ‘lockdown’ dovuto all’emergenza Coronavirus, il dj è stato in casa con la sua compagna, tra balletti, allenamento e tanto relax. Poco fa la coppia ha postato un video sul profilo Instagram di Vacchi, facendo un annuncio a sopresa che ha reso felicissimi i fan: ecco di cosa si tratta.

Gianluca Vacchi, splendida notizia: l’imprenditore ha annunciato che sta per diventare papà, il video

Gianluca Vacchi ha pubblicato poco fa un video sul suo profilo Instagram per condividere con i fan una splendida notizia. L’imprenditore e la sua compagna Sharon Fonseca stanno infatti per diventare genitori per la prima volta e hanno approfittato della Festa della Mamma per annunciare ai loro tantissimi followers la fantastica novità. I due sono apparsi davvero felici ed emozionati e hanno dato la notizia ai loro fan. “Oggi è la Festa della Mamma e il mio primo pensiero va a mia madre”, ha detto in inglese Vacchi, “Ogni volta che nella mia vita ho immaginato una potenziale madre per i miei figli, questa donna aveva le caratteristiche di Sharon. Siamo felici di annunciare che io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei sarà la mamma che ho sempre sognato per i mieri figli”. Alle parole del dj ha fatto eco la sua compagna, visibilmente emozionata, che ha fatto gli auguri a sua madre e sua suocera per la Festa della Mamma e poi ha abbracciato e baciato il suo compagno, ringraziandolo per le belle parole che le ha dedicato.

La notizia è diventata virale in pochissimo tempo, con oltre 1 milione di visualizzazioni. Tantissimi i commenti di auguri e felicitazioni da parte dei followers dell’imprenditore, entusiasti per la splendida notizia.