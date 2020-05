Anche il premier Giuseppe Conte ha voluto scrivere un tenero messaggio per la sua mamma in occasione della sua Festa: le parole sono commoventi.

Come consueto, in questa seconda Domenica di Maggio ricade la Festa della Mamma. Una ricorrenza che, dati i tempi che corrono, sarà inusuale per alcune delle mamme di tutto il mondo. Se gli anni scorsi, i propri figli erano soliti pranzare o cenare a casa delle proprie famiglie, quest’anno non sarà affatto possibile. Soprattutto per chi, per motivi di lavoro o tanto altro ancora, vive lontano dalla proprio paese d’origine. Siamo in piena emergenza Coronavirus, ed è per questo motivo che, se non per motivi di necessità o di lavoro, è praticamente impossibile spostarsi da una Regione all’altra. Tuttavia, il giorno della Festa della Mamma non può assolutamente non essere festeggiato e ricordato. E, perciò, sono tantissimi coloro hanno voluto esprimere il loro affetto per le loro madri sui rispettivi canali social. Lo hanno fatto, ad esempio, qualche ora fa, Mara Venier ed Alfonso Signorini. Ma lo ha fatto anche il premier Giuseppe Conte. Sul suo profilo Facebook ufficiale, il Capo del Governo ha voluto scrivere un tenero messaggio per la sua cara mamma. Ecco le parole davvero commoventi.

Festa della Mamma, il tenero messaggio di Giuseppe Conte su Facebook

Anche il premier Giuseppe Conte, sul suo canale Facebook ufficiale, ha voluto dedicare un tenero messaggio per la sua cara mamma in questo giorno davvero speciale per lei e per tutte le madri del mondo. Ecco le parole più che commoventi che il Presidente del Consiglio ha voluto dedicare alla sua.

‘Sono tanti mesi che non riesco ad abbracciare e a guardare negli occhi mia madre, che non vive a Roma’, ha iniziato a scrivere il premier Giuseppe Conte in questo tenero e commovente messaggio per la sua mamma. Specificando che la donna è nelle fasce di persone più vulnerabili al Coronavirur. Ed è per questo motivo che, seppure con sofferenza, il premier ha scelto di starle lontano. Tuttavia, in questo giorno così speciale per lei, il Presidente non ha potuto fare a meno di rivolgerle un caro pensiero. ‘Questa mattina l’ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso’, ha continuato a scrivere. Concludendo, poi, con un sincero ringraziamento per tutto quelle mamma che, in questo periodo di emergenza Coronavirus, sono lontani dai propri figli.