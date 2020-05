Anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno dato origine ad una splendida iniziativa per l’emergenza Coronavirus: i loro fan li applaudono su Instagram.

Seppure sia iniziata da poco meno di una settimana la Fase Due, lo sappiamo, l’emergenza Coronavirus continua ad essere una presenza costante nelle nostre vite. È proprio per questo motivo che Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, così come tantissimi altri personaggi pubblici, hanno voluto dare origine ad una splendida iniziativa. A darne l’annuncio sono stati i diretti interessati. Pochissime ore fa, infatti, la bellissima argentina ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, un brevissimo e divertentissimo video in cui mostra ai suoi cari followers l’immenso gesto che sia lei che il suo bel fidanzato hanno voluto compiere per questa epidemia. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, in un batter baleno, il post in questione è stato letteralmente ‘bombardato’ di complimenti da parte dei loro fans. Che, com’è giusto che sia, non hanno potuto fare a meno di non apprezzare l’iniziativa della coppia. Bando alla ciance! Ecco i dettagli.

Cecilia ed Ignazio, l’iniziativa per l’emergenza Coronavirus: i loro fan applaudono

Come raccontato in un nostro recente articolo, sappiamo benissimo che, in attesa di vaccino, dobbiamo imparare a convivere con il Coronavirus. È proprio per questo motivo che, come ribadito dal premier Giuseppe Conte in diverse sue conferenze stampe ed anche da diversi esperti del virus, è necessario ed indispensabili che, in questa fase, si continuino ad indossare tutte le precauzioni adatte. A partire, quindi, da guanti e mascherine. Ecco. A proposito di questo, sapete che Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno dato origine ad una splendida iniziativa. Pochissime ore fa, la bellissima argentina ha condiviso un tenerissimo video in cui ha reso noto a tutti i suoi followers il gesto compiuto per quest’emergenza Coronavirus. Diamoci un’occhiata:

Da come si può chiaramente vedere dal video riproposto in alto, Cecilia ed Ignazio hanno pensato a delle mascherine davvero carinissime e, soprattutto, davvero divertenti. Ovviamente, come ha specificato l’argentina stessa, parte del ricavato andrà in beneficenza. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, l’iniziativa della splendida coppia è stata accettata in modo più che positivo da parte dei loro sostenitori. Come dicevamo precedentemente, in un batter baleno, il post in questione è stato subissato di commenti.

Questi ne sono soltanto alcuni, ma, vi assicuriamo, ce ne sono davvero tantissimi. In effetti, parliamoci chiaro, è davvero difficile non apprezzare un’iniziativa del genere. Insomma, null’altro da dire. Se non un semplice ‘Chapeau’, cari ragazzi!

