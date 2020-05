Occhiali appannati quando si utilizza la mascherina? Ecco due metodi utili messi a disposizione dalla Polizia di Tokyo.

E’ cominciata da quasi una settimana la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ovvero la fase di ‘convivenza’ con il virus. Gli italiani sono tornati a lavoro, obbligati però ad adottare tutte le misure di sicurezza per evitare o prevenire il contagio. Importante è utilizzare la mascherina: questa però, non va molto d’accordo con chi utilizza gli occhiali da vista. La mascherina dirige il respiro caldo verso gli occhiali, creando condensa e goccioline sulle lenti. Questo obbliga le persone a sfilarsi gli occhiali per pulirli: in questo modo corre dei rischi! Ma sapete che esiste un metodo per non farli appannare? Dei consigli arrivano direttamente da Tokyo: ecco di che si tratta.

Occhiali appannati con la mascherina: come evitare che ciò accada

Per chi usa gli occhiali da vista quando esce da casa potrebbe avere un problema nell’indossare la mascherina. In alcune Regioni italiane la mascherina è obbligatoria, in altre l’uso è sempre consigliato: può aiutare a prevenire o evitare il contagio di Coronavirus. Come non far appannare le lenti quando si indossa la mascherina? Dal Tokyo Metropolitan Police Department sono arrivati alcuni consigli su come utilizzare occhiali e mascherina senza appannamenti. In Giappone le mascherine sono molto utilizzate normalmente, per evitare anche diffusione di raffreddore e influenza. Per evitare l’appannamento delle lenti esistono due metodi: il primo consiste nel fare qualche piega alla mascherina. Basta piegare il quarto superiore verso il basso, evitando così che il calore prodotto dal respiro crei condensa sulle lenti. Il secondo metodo invece non sacrifica spazio ma richiede l’utilizzo di un fazzolettino di carta che va piegato e posto sulla parte superiore della mascherina. Appoggiandolo sul naso, il respiro non annebbierà gli occhiali.

Un altro possibile accorgimento per evitare di appannare le lenti degli occhiali consiste nel lavarli con acqua e sapone prima di indossare la mascherina. Dopo aver fatto asciugare le lenti all’aria o tamponandole con un panno, si creerà uno ‘strato protettivo’ che eviterà per qualche ora l’appannamento. Questo metodo è stato escogitato nel 2011 da due ricercatori del National Health Service (NHS).